Ceará bate Athletico-PR e irá enfrentar o Grêmio Prudente na terceira fase da Copinha

Vovô marcou em cada tempo de partida, com Adriano e Rian, finalizando o jogo com 2 a 1 no marcador

Os gols do Vovô, marcados por Adriano e Rian — um em cada tempo respectivo de jogo — também asseguraram que o time irá enfrentar e reencontrar o Grêmio Prudente na próxima fase da competição. As equipe haviam se confrontado na última rodada na fase de grupos. Na ocasião, o Ceará acabou sendo derrotado por 2 a 1, de modo que, para avançar, a equipe de Mateus Oliveira agora terá que buscar a revanche.

O Ceará está na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite desta segunda-feira, 12, o Alvinegro de Porangabuçu bateu o Athletico-PR por 2 a 1 no Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros, na cidade de Araçatuba (SP), pela segunda etapa do maior torneio de base do país.

Se depender do jogo desta segunda, 12, no entanto, o Vovô chega mais preparado para a terceira fase. Contra o Athletico-PR, desde o começo do embate, a equipe alvinegra demonstrou mais ímpeto, buscando o jogo e criando oportunidades de gol. A primeira chance do jogo saiu dos pés de Adriano Bispo, aos 20 minutos, quando ele aproveitou o domínio errado do defensor, partiu em velocidade e finalizou à direita da meta. O tento do camisa 7 só saiu, no entanto, no minuto final do primeiro tempo.

Enzo, que havia brilhado na vitória do profissional diante do Floresta, encontrou Adriano Bispo em velocidade e tocou para que o camisa 7 finalizasse na saída do goleiro, marcando marcou o primeiro gol da partida.

No segundo tempo, com a vantagem no placar, o Vovô teve ainda mais energia pra buscar sacramentar o triunfo e buscou aproveitar os espaços deixados pelo Athletico-PR nos contra-ataques. A primeira boa chance alvinegra ocorreu aos 20 minutos, quando Caio acertou chute de primeira fora da área. Um minuto depois, no entanto, o gol saiu. Melk, pelo lado direito, levantou para Rian Patric, que cabeceou para o fundo das redes e ampliou o marcador.

Com a vantagem construída, restou ao Ceará administrar a partida. Aos 30 minutos, o Athletico-PR chegou a descontar no marcador com Gustavo Guedes. No entanto, apesar de pressionar o Vovô, a equipe não conseguiu superar a campanha alvinegra.