Botafogo se impõe diante do São José e avança na Copinha

Após massacrar no primeiro tempo, mas só fazer um gol, o Fogão, cadenciando na etapa final, ampliou para 3 a 0 e vai à terceira fase

Após um primeiro tempo de ataque muito incisivo e um segundo tempo mais cadenciado, o Botafogo conseguiu a classificação para a terceira fase da Copinha SP. Nesta terça-feira, 13/1, o Glorioso enfrentou o São José, no Estádio Joaquimzão, em Taubaté, e venceu por 3 a 0, com um gol de Gabriel Alves logo aos três minutos do primeiro tempo e belos gols de Matheus Fortunato e Arthur Izaque na etapa final. O Botafogo criou pelo menos mais quatro chances de gol ainda na primeira etapa e poderia ter ampliado o resultado.

Agora, o Botafogo, que ainda busca o seu primeiro título nesta competição, enfrentará o Juventude, que venceu o Água Santa nos pênaltis (5 a 4), após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Como foi a vitória do Botafogo

O início do jogo foi de verdadeiro massacre do Botafogo. Antes dos cinco minutos, o time carioca já somava um um gol e poder fazer pelo menos outros dois. Logo no primeiro minuto, Lucas Camilo chutou, mas o zagueiro Anderson salvou na linha. Curiosamente, nesse lance, o volante Luis, do São José, se machucou apenas aos 30 segundos e acabou substituído por Gabriel. Em seguida, o jogo parou por dois minutos e retornou com o escanteio cobrado por Felipe Januário, que Samuel Alves cabeceou para abrir o placar. Pouco depois, aos cinco minutos, Matheusinho concluiu, mas o zagueiro do São José salvou novamente na linha. Aos nove minutos, Kauan Toledo acertou a trave em um chute potente.

Depois dessa blitz inicial, o Botafogo passou a jogar com menos intensidade, mas manteve total domínio da partida. Levou apenas um ou outro lance de perigo, enquanto criava boas oportunidades. Assim, o primeiro tempo terminou 1 a 0 para o Fogão, embora o placar pudesse ter sido bem maior.