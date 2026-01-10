Ferroviário perde mais uma e se despede da Copinha como lanterna no grupo

Tubarão da Barra terminou a participação sem marcar gols e com apenas um ponto após três jogos. Quixadá também foi eliminado

O Ferroviário voltou a jogar mal no início da tarde deste sábado, 10, e foi derrotado por 3 a 0 pelo Santo André, na Ibrachina Arena, em São Paulo, pela 3ª rodada da fase de grupos da Copinha. Com o resultado negativo, o clube coral se despede da competição na lanterna do Grupo 30 com apenas um ponto conquistado.

Os gols da equipe paulista foram marcados por Indio, ainda aos 10 da primeira etapa, Murilo Leite, aos 33 da segunda, e Manu aos 49. O Ferroviário teve ainda um jogador expulso quando o Santo André vencia por 1 a 0.

Eliminado na primeira fase, o Tubarão da Barra repetiu a campanha de 2025, na qual também foi lanterna. A diferença nas campanhas foi que, no ano passado, o clube alencarino não havia conquistado nenhum ponto, tendo perdido todas as três partidas. Desta vez, pontuou no 0 a 0 contra o Bangu, na segunda rodada, mas acabou derrotado por Santo André e Ibrachina, os dois classificados da chave.

Quixadá entra em campo já eliminado e perde mais uma

Quarto representante cearense, o Quixadá entrou na rodada com chances remotas de classificação, mas entrou em campo já eliminado da disputa. Para chegar à segunda fase, o time interiorano precisava bater o América-RJ e torcer por derrota do Cuiabá para a Ferroviária, mas na abertura da terceira rodada do Grupo 15, o Dourado segurou o 0 a 0 com o time da casa na Fonte Luminosa.

Assim, o Quixadá apenas cumpriu tabela contra o Mequinha e acabou derrotado por 1 a 0. Assim, o time volta para o Ceará com apenas um ponto, conquistado na segunda rodada em empate em 1 a 1 com o Cuiabá.