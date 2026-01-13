Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com polêmica nos pênaltis após jogaço no tempo normal, Palmeiras despacha Vitória na Copinha

Com polêmica nos pênaltis após jogaço no tempo normal, Palmeiras despacha Vitória na Copinha

Empate por 3 a 3 força pênaltis em Barueri, e Verdão leva a melhor por 3 a 2; baianos reclamam que uma das cobranças teria entrado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Palmeiras garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao superar o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, depois de um empate eletrizante por 3 a 3 no tempo normal, na noite desta terça-feira (13/1), em Barueri. O segundo tempo foi um verdadeiro turbilhão: cinco gols, sendo quatro deles em apenas oito minutos, entre os 33 e os 41 minutos.

A decisão nas penalidades trouxe polêmica, já que os baianos reclamaram que a cobrança de Gean teria ultrapassado a linha após defesa de Aranha com os pés, mas a arbitragem não validou. No último chute, Kauan Victor acertou o travessão e selou a classificação alviverde.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Flamengo-SP, que despachou o Monte Roraima com vitória por 1 a 0. O duelo entre paulistas será na quinta-feira (15), em horário ainda a definir pela Federação Paulista.

O jogo

O duelo jogo começou travado, mas logo aos sete minutos André Lucas achou espaço e cruzou na medida para Victor Gabriel cabecear e abrir o placar — em posição irregular, mas sem VAR, o gol foi confirmado. O Palmeiras controlou as ações, embora sem criar grandes oportunidades, enquanto o Vitória cresceu na reta final, mas também sem efetividade.

A etapa complementar concentrou toda a emoção. O Vitória voltou mais agressivo e empatou aos 14 minutos com Hiago. O Palmeiras desperdiçou chances claras e foi castigado aos 33′, quando Gean virou para os baianos. A resposta foi imediata: aos 35′, Juan Gabriel igualou. O Vitória retomou a frente aos 39′ com Alejandro, mas novamente não segurou a vantagem, já que Victor Gabriel, de cabeça, marcou seu segundo gol aos 41′ e levou a disputa para os pênaltis.

Palmeiras avança nos pênaltis

Nas cobranças, Kauã Lira, Victor Gabriel e Pimenta converteram para o Palmeiras, enquanto Juninho e Emerson fizeram para o Vitória. A polêmica veio na batida de Gean, defendida por Aranha, com reclamações de que a bola teria entrado. A arbitragem manteve a decisão, e a série seguiu. Robson parou em Ezequiel, mas Ruan Gabriel acertou o travessão pelo Vitória. Sorriso teve a chance de liquidar, mas também parou no goleiro baiano. Restava a Kauan Victor manter o Vitória vivo, porém seu chute explodiu no travessão para, assim, decretar a classificação palmeirense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar