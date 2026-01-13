Com polêmica nos pênaltis após jogaço no tempo normal, Palmeiras despacha Vitória na Copinha

Empate por 3 a 3 força pênaltis em Barueri, e Verdão leva a melhor por 3 a 2; baianos reclamam que uma das cobranças teria entrado

A decisão nas penalidades trouxe polêmica, já que os baianos reclamaram que a cobrança de Gean teria ultrapassado a linha após defesa de Aranha com os pés, mas a arbitragem não validou. No último chute, Kauan Victor acertou o travessão e selou a classificação alviverde.

O Palmeiras garantiu vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao superar o Vitória nos pênaltis por 3 a 2, depois de um empate eletrizante por 3 a 3 no tempo normal, na noite desta terça-feira (13/1), em Barueri. O segundo tempo foi um verdadeiro turbilhão: cinco gols, sendo quatro deles em apenas oito minutos, entre os 33 e os 41 minutos.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrenta o Flamengo-SP, que despachou o Monte Roraima com vitória por 1 a 0. O duelo entre paulistas será na quinta-feira (15), em horário ainda a definir pela Federação Paulista.

O jogo

O duelo jogo começou travado, mas logo aos sete minutos André Lucas achou espaço e cruzou na medida para Victor Gabriel cabecear e abrir o placar — em posição irregular, mas sem VAR, o gol foi confirmado. O Palmeiras controlou as ações, embora sem criar grandes oportunidades, enquanto o Vitória cresceu na reta final, mas também sem efetividade.

A etapa complementar concentrou toda a emoção. O Vitória voltou mais agressivo e empatou aos 14 minutos com Hiago. O Palmeiras desperdiçou chances claras e foi castigado aos 33′, quando Gean virou para os baianos. A resposta foi imediata: aos 35′, Juan Gabriel igualou. O Vitória retomou a frente aos 39′ com Alejandro, mas novamente não segurou a vantagem, já que Victor Gabriel, de cabeça, marcou seu segundo gol aos 41′ e levou a disputa para os pênaltis.

Palmeiras avança nos pênaltis

Nas cobranças, Kauã Lira, Victor Gabriel e Pimenta converteram para o Palmeiras, enquanto Juninho e Emerson fizeram para o Vitória. A polêmica veio na batida de Gean, defendida por Aranha, com reclamações de que a bola teria entrado. A arbitragem manteve a decisão, e a série seguiu. Robson parou em Ezequiel, mas Ruan Gabriel acertou o travessão pelo Vitória. Sorriso teve a chance de liquidar, mas também parou no goleiro baiano. Restava a Kauan Victor manter o Vitória vivo, porém seu chute explodiu no travessão para, assim, decretar a classificação palmeirense.