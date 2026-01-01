Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Copinha 2026: confira datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Copinha 2026: confira datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Competição terá início nesta sexta-feira, 2, e será encerrada em 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Principal competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 terá início nesta sexta-feira, 2, e será encerrada em 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. Ao todo, quatro clubes do futebol cearense estarão em campo: Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá.

O Ceará integra o Grupo 6 e estreia no sábado, 3, às 19h30, diante do Olímpico-SE. Na segunda rodada, o Vovô encara o Carajás-PA na terça-feira, 6, às 21h30. A fase de grupos será encerrada na sexta-feira, 9 de janeiro, às 19h, contra o Grêmio Prudente.

Leia mais

O Quixadá, que está no Grupo 15, inicia sua campanha no domingo, 4, às 14h, contra a Ferroviária. Na sequência, enfrenta o Cuiabá na quarta-feira, 7, às 16h15, e fecha a primeira fase no domingo, 10, às 17h15, diante do América-RJ.

+ Quixadá encara mais de 2 mil km de ônibus para jogar a Copinha 2026

Já o Fortaleza, integrante do Grupo 23, estreia no domingo, 4, às 13h, contra o Centro Olímpico-SP. O segundo compromisso será na quarta-feira, 7, às 15h15, frente ao Confiança-PB. A última partida da fase inicial acontece no domingo, 10, também às 15h15, contra o União Mogi-SP.

Leia mais

Por fim, o Ferroviário, no Grupo 30, entra em campo no domingo, 4, às 13h, diante do Ibrachina-SP. Depois, encara o Bangu na quarta-feira, 7, às 15h15, e encerra sua participação na fase de grupos no domingo, 10, às 13h, contra o Santo André.

Ceará - Grupo 6:

  • Ceará x Olímpico-SE: sábado, 3 - 19h30
  • Carajás-PA x Ceará: terça, 6 - 21h30
  • Grêmio Prudente x Ceará: sexta, 9 - 19 horas

Quixadá - Grupo 15

  • Ferroviária x Quixadá: domingo, 4 - 14h
  • Quixadá x Cuiabá: quarta, 7, 16h15
  • América-RJ x Quixadá: domingo, 10, 17h15

Fortaleza - Grupo 23:

  • Fortaleza x Centro Olímpico-SP: domingo, 4 - 13h
  • Confiança-PB x Fortaleza: quarta, 7 - 15h15
  • União Mogi-SP x Fortaleza: domingo, 10 - 15h15

Ferroviário - Grupo 30:

  • Ibrachina-SP x Ferroviário: domingo, 4 - 13h
  • Ferroviário x Bangu: quarta, 7 - 15h15
  • Santo André x Ferroviário: domingo, 10 - 13h

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar