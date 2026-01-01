Copinha 2026: confira datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

Copinha 2026: confira datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e QuixadáCompetição terá início nesta sexta-feira, 2, e será encerrada em 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo
Principal competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 terá início nesta sexta-feira, 2, e será encerrada em 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. Ao todo, quatro clubes do futebol cearense estarão em campo: Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá.
O Ceará integra o Grupo 6 e estreia no sábado, 3, às 19h30, diante do Olímpico-SE. Na segunda rodada, o Vovô encara o Carajás-PA na terça-feira, 6, às 21h30. A fase de grupos será encerrada na sexta-feira, 9 de janeiro, às 19h, contra o Grêmio Prudente.
O Quixadá, que está no Grupo 15, inicia sua campanha no domingo, 4, às 14h, contra a Ferroviária. Na sequência, enfrenta o Cuiabá na quarta-feira, 7, às 16h15, e fecha a primeira fase no domingo, 10, às 17h15, diante do América-RJ.
+ Quixadá encara mais de 2 mil km de ônibus para jogar a Copinha 2026
Já o Fortaleza, integrante do Grupo 23, estreia no domingo, 4, às 13h, contra o Centro Olímpico-SP. O segundo compromisso será na quarta-feira, 7, às 15h15, frente ao Confiança-PB. A última partida da fase inicial acontece no domingo, 10, também às 15h15, contra o União Mogi-SP.
Por fim, o Ferroviário, no Grupo 30, entra em campo no domingo, 4, às 13h, diante do Ibrachina-SP. Depois, encara o Bangu na quarta-feira, 7, às 15h15, e encerra sua participação na fase de grupos no domingo, 10, às 13h, contra o Santo André.
Ceará - Grupo 6:
- Ceará x Olímpico-SE: sábado, 3 - 19h30
- Carajás-PA x Ceará: terça, 6 - 21h30
- Grêmio Prudente x Ceará: sexta, 9 - 19 horas
Quixadá - Grupo 15
- Ferroviária x Quixadá: domingo, 4 - 14h
- Quixadá x Cuiabá: quarta, 7, 16h15
- América-RJ x Quixadá: domingo, 10, 17h15
Fortaleza - Grupo 23:
- Fortaleza x Centro Olímpico-SP: domingo, 4 - 13h
- Confiança-PB x Fortaleza: quarta, 7 - 15h15
- União Mogi-SP x Fortaleza: domingo, 10 - 15h15
Ferroviário - Grupo 30:
- Ibrachina-SP x Ferroviário: domingo, 4 - 13h
- Ferroviário x Bangu: quarta, 7 - 15h15
- Santo André x Ferroviário: domingo, 10 - 13h