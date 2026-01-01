Copinha 2026: confira datas dos jogos de Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida como Copinha, tem sua estreia em 2 de janeiro de 2026, com a final programada para 25 de janeiro / Crédito: Divulgação/ Agência Paulistão

Principal competição de base do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 terá início nesta sexta-feira, 2, e será encerrada em 25 de janeiro, data que marca o aniversário da cidade de São Paulo. Ao todo, quatro clubes do futebol cearense estarão em campo: Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Quixadá. O Ceará integra o Grupo 6 e estreia no sábado, 3, às 19h30, diante do Olímpico-SE. Na segunda rodada, o Vovô encara o Carajás-PA na terça-feira, 6, às 21h30. A fase de grupos será encerrada na sexta-feira, 9 de janeiro, às 19h, contra o Grêmio Prudente.