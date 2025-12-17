Final da Copa do Brasil 2025: regulamento, premiação e critérios

Corinthians x Vasco: regulamento e prêmios da final da Copa do BrasilRegulamento definido e premiação milionária elevam o peso da decisão entre Corinthians e Vasco na final da Copa do Brasil 2025; confira
A final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Vasco da Gama não é apenas uma decisão esportiva que vai definir o campeão da temporada, mas também um ponto de chegada de um longo caminho regulado por regras específicas e dotado de prêmios milionários.
Confira a seguir como funciona o regulamento da competição nesta edição e o que está em disputa em termos de premiação para os finalistas.
A decisão da Copa do Brasil 2025 será disputada em dois jogos, nos dias 17 e 21 de dezembro de 2025. A primeira partida está marcada para a Neo Química Arena, em São Paulo, e a segunda no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Esse formato de ida e volta segue o modelo tradicional do mata-mata nas fases finais da competição.
Regulamento geral da Copa do Brasil 2025
A Copa do Brasil 2025, oficialmente Copa Betano do Brasil, reúne clubes de todas as divisões do futebol brasileiro em um torneio de mata-mata que se estende por várias fases.
As duas primeiras fases são disputadas em jogo único, e a partir da terceira fase há confrontos de ida e volta até a final.
Em caso de empate no placar agregado, o classificado é definido diretamente por disputa de pênaltis, sem aplicação do critério de gols fora de casa ou prorrogação.
Uma mudança no regulamento para 2025 é a eliminação da vantagem do empate para o time visitante nas fases únicas, o que significa que empate nos jogos iniciais leva diretamente à decisão por pênaltis.
Essa alteração foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para equalizar a disputa nas etapas iniciais da competição.
Premiação Copa do Brasil 2025: valores e progressão
A premiação da Copa do Brasil 2025 é um dos pontos de maior interesse entre clubes e torcedores, sobretudo na reta final. A distribuição dos valores é progressiva conforme o clube avança de fase.
Mesmo os times eliminados nas etapas anteriores recebem cotas pela participação, mas os valores mais expressivos estão concentrados na final.
Os principais valores da tabela de premiação para a edição de 2025 são:
- 1ª fase: R$ 1.543.500
- 2ª fase: R$ 1.874.250
- 3ª fase: R$ 2.315.250
- Oitavas de final: R$ 3.638.250
- Quartas de final: R$ 4.740.750
- Semifinal: R$ 9.922.500
- Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
- Final (campeão): R$ 77.175.000
Esses valores correspondem aos prêmios por fase e resultado na final. O campeão recebe R$ 77,175 milhões, enquanto o vice fica com R$ 33,075 milhões, além das cotas acumuladas ao longo da campanha.
Impacto financeiro e critérios esportivos
Com a classificação à final, tanto o Corinthians quanto o Vasco já garantiram premiações significativas.
Vasco e Corinthians, por sua vez, faturaram valores milionários com a campanha, acumulando mais de R$ 50 milhões em premiações até a decisão, com a possibilidade de ultrapassar os R$ 90 milhões caso sejam campeões.
No formato atual, além da disputa por pênaltis em caso de empate no agregado nas fases de ida e volta, a competição não adota regra de gol fora de casa como critério de desempate.
A definição direta por pênaltis traz um caráter ainda mais dramático às decisões nas fases finais, incluindo a final entre Corinthians e Vasco.
Com regras claras para desempates e um formato de ida e volta nas fases decisivas, a final promete emoção e impacto esportivo e econômico para os finalistas em dezembro de 2025.