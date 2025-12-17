Final da Copa do Brasil 2025: regulamento, premiação e critérios

A final da Copa do Brasil promete emoção e impacto esportivo e econômico para os finalistas Vasco e Corinthians / Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

A final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Vasco da Gama não é apenas uma decisão esportiva que vai definir o campeão da temporada, mas também um ponto de chegada de um longo caminho regulado por regras específicas e dotado de prêmios milionários. Confira a seguir como funciona o regulamento da competição nesta edição e o que está em disputa em termos de premiação para os finalistas.

As duas primeiras fases são disputadas em jogo único, e a partir da terceira fase há confrontos de ida e volta até a final. Em caso de empate no placar agregado, o classificado é definido diretamente por disputa de pênaltis, sem aplicação do critério de gols fora de casa ou prorrogação.

Uma mudança no regulamento para 2025 é a eliminação da vantagem do empate para o time visitante nas fases únicas, o que significa que empate nos jogos iniciais leva diretamente à decisão por pênaltis.