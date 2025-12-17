Dorival Júnior e Fernando Diniz se reencontram em uma final depois de 9 anos

Primeira e única vez foi no Campeonato Paulista 2016, quando o Santos de Dorival superou o Audax de Diniz

A única vez que eles se enfrentaram em uma final foi em 2016, no Campeonato Paulista, em duelo entre Santos e Audax. O Peixe manteve a tradição de chegar entre os primeiros no torneio estadual. A equipe de Osasco, no entanto, foi a grande surpresa e desbancou favoritos, como São Paulo e Corinthians.

A final da Copa do Brasil promete muita emoção em campo e nas arquibancadas com a festa das torcidas de Corinthians e Vasco. Nesta quarta-feira, 17, às 21h30min , o título começa a ser decidido na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). No comando dos times, Dorival Júnior e Fernando Diniz se reencontrarão em um palco de decisão após nove anos.

Na disputa, o Santos não deu espaço para o Audax protagonizar uma nova façanha e ganhou no placar agregado por 2 a 1. Dorival conquistou o título e, após sair do Peixe, continuou treinando grandes clubes. Diniz também saiu fortalecido, teve uma ascensão na carreira e passou a comandar times mais tradicionais do Brasil.

Ambos ex-jogadores, os profissionais foram os últimos técnicos da Seleção Brasileira de o italiano Carlo Ancelotti assumir o comando da Canarinho.

Casa cheia para acompanhar a decisão

Os ingressos para acompanhar a partida desta quarta-feira, 17, na casa do Corinthians, já estão esgotados. Para o duelo alvinegro da volta, a expectativa é de mais um excelente público. Nesta terça-feira, 16, o Vasco divulgou que 40 mil bilhetes já foram comercializados. O segundo compromisso será domingo, 21, às 18 horas, no Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Premiação e vaga na Libertadores

Se os paulistas buscam o quarto título na Copa do Brasil, os cariocas almejam levantar a taça pela segunda vez na história. Além de toda a premiação conquistada ao longo do campeonato, a bonificação da final proporciona R$ 77 milhões ao campeão e R$ 33 milhões ao vice. A vaga na Libertadores também está em jogo, pois o primeiro lugar da competição disputará o principal torneio do continente, enquanto o segundo colocado terá a Sul-americana em 2026.