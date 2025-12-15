Corinthians inicia venda de ingressos para final da Copa do Brasil; veja os valores

Inicialmente, apenas torcedores do programa “Minha Cadeira” puderam adquirir suas entradas. Sócios com 80 pontos puderam realizar suas compras a partir das 15h. Às 17h, o clube liberou a venda para quem possui 60 pontos. Às 19h, o sistema passa a atender associados com 40 pontos.

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira (15) a venda de ingressos para o jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Vasco . Os torcedores podem adquirir os bilhetes apenas pela internet, por meio do site Fiel Torcedor, e o clube organiza a venda por etapas, de acordo com a pontuação acumulada dos sócios.

A venda para o público geral será liberada a partir das 18h (de Brasília) de terça-feira (16), caso haja disponibilidade, na plataforma “Ingressos Corinthians”.

Veja os preços dos ingressos para Corinthians x Vasco

Sócios do plano “Minha Vida”, o mais barato do programa Fiel Torcedor, podem adquirir seus ingressos com até 70% de desconto. Os preços variam entre R$ 42 e R$ 990, dependendo do setor do estádio.

Vale lembrar que, para acessar o estádio no dia da partida, o torcedor precisa realizar cadastro prévio de biometria facial. O clube exige esse procedimento como condição de entrada. O Corinthians orienta os torcedores a verificar horários e categorias antes da compra. O clube reforça que todo o processo ocorre de forma online.

O jogo de ida da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco acontece na quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida de volta será no domingo (21), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.