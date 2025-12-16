Palpite Corinthians x Vasco: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil 2025

Palpite Corinthians x Vasco, em quem apostar? Análise completa da final da Copa do Brasil com estatísticas, retrospecto em Itaquera, odds e dicas de aposta

Palpite Corinthians x Vasco: apoiado no ótimo retrospecto em Itaquera, o Corinthians chega confiante para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Timão nunca perdeu para o Vasco na Neo Química Arena, com sete vitórias e um empate.

O duelo acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo (SP). Qual o melhor palpite Corinthians x Vasco?

Além da invencibilidade no estádio, o Corinthians não é derrotado pelo Vasco como mandante desde 2007, somando 11 vitórias e três empates. O clube também jamais foi eliminado pelo rival em confrontos eliminatórios, o que reforça o favoritismo alvinegro.

O Vasco, por sua vez, aposta no elenco equilibrado e na proposta ofensiva de Fernando Diniz para tentar surpreender fora de casa.

Jogo

Corinthians x Vasco Palpite rápido

Total de gols - Mais de 2.5 Odds 2.28 na Br4Bet Data e Horário Quarta-feira - 17/12 - 21h30 (de Brasília) Estádio: Neo Química Arena Onde assistir:

TV Globo, SporTV, Amazon Prime, Premiere e GE TV

Odds compiladas no dia 15/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar no duelo de ida da final da Copa do Brasil? Confira abaixo as melhores dicas para Corinthians x Vasco.

Palpites Corinthians x Vasco: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols - Mais de 2.5, com odds 2.28 na Br4bet

O histórico recente de Corinthians x Vasco indica um confronto movimentado. Em quatro dos últimos cinco encontros, o placar final teve três ou mais gols, tendência que também se repete em Itaquera, onde três dos cinco jogos mais recentes ultrapassaram essa linha.

Os números da temporada ajudam a sustentar o mercado. O Corinthians tem média de 1,51 gol por partida em casa, enquanto o Vasco marca cerca de 1,14 gol por jogo como visitante, o que aumenta a probabilidade de um duelo mais aberto.

Palpite 2: Resultado final - Vitória do Corinthians, com odds 1.90 na Superbet

O palpite Corinthians hoje aponta favoritismo alvinegro no jogo de ida da decisão. A equipe venceu 21 das 34 partidas da temporada atuando em Itaquera e jamais foi derrotada pelo Vasco na Neo Química Arena, com sete vitórias e um empate. O tabu como mandante contra o rival já dura 18 anos, com 11 triunfos e três igualdades.

Do outro lado, o Vasco chega pressionado pelo desempenho fora de casa. O time acumula cinco derrotas consecutivas como visitante e saiu derrotado em quatro dos últimos cinco confrontos diante do Corinthians, cenário que reforça a aposta na vitória do Timão.

Palpite 3: Gol ou assistência - Memphis Depay, com odds 2.00 na BetMGM

Principal referência ofensiva do Corinthians, Memphis Depay surge como excelente opção no mercado de participação direta em gols. O camisa 10 soma 11 gols e 10 assistências na temporada, liderando o time em ações decisivas.

Em partidas de mata-mata, o holandês costuma chamar a responsabilidade e chega confiante após balançar as redes duas vezes nos últimos cinco jogos, reforçando o valor dessa aposta em futebol.

Odds Corinthians x Vasco - Copa do Brasil:

Casas de Apostas Palpite Corinthians

Empate Palpite Vasco

Br4bet 1.84 3.14 4.75 BetMGM 1.90 3.15 4.75 Multibet 1.89 3.30 4.10

Mais mercados e Odds Corinthians x Vasco

Corinthians x Vasco palpite: Análise do confronto e prognóstico

O Corinthians encara a final da Copa do Brasil como o jogo mais decisivo da temporada. Com o apoio da Fiel em Itaquera, o Timão busca abrir vantagem no duelo de ida e se aproximar do tetracampeonato.

O histórico recente pesa a favor do time alvinegro. O Corinthians nunca perdeu para o Vasco na Neo Química Arena, está há 14 jogos invicto como mandante, venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos e jamais foi eliminado pelo rival em mata-matas.

Dentro de campo, o Timão mostra maior solidez coletiva e terá força máxima, com Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay confirmados. Diante desse cenário, a vitória alvinegra aparece como o prognóstico mais seguro.

Palpite Corinthians: O Timão usa NeoQuimica para largar na frente na final da Copa do Brasil?

O Corinthians vive a chance de transformar uma temporada turbulenta em ano histórico. Após oscilações em campo, crise política e dificuldades financeiras, o clube já conquistou o Paulistão e agora busca encaminhar o tetracampeonato da Copa do Brasil diante da Fiel.

O favoritismo alvinegro se sustenta em números e contexto. O Timão tem elenco superior ao do Vasco, nunca perdeu para o rival em Itaquera, jamais foi eliminado em confrontos mata-mata e conta com o apoio decisivo da torcida. A equipe chega confiante após a classificação dramática contra o Cruzeiro na semifinal.

Em alta emocionalmente, o Corinthians vê na final a chance de eternizar jogadores e comissão técnica, além de garantir vaga direta na Libertadores de 2026, o que reforça ainda mais a importância do duelo de ida.

Últimos jogos do Corinthians

Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2025 - 14/12/2025;

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2025 - 10/12/2025;

Corinthians 1 x 1 Juventude - Brasileirão 2025 - 07/12/2025;

Fortaleza 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2025 - 03/12/2025;

Corinthians 2 x 2 Botafogo - Brasileirão 2025 - 30/11/2025.

Palpite Vasco: Gigante da Colina pode surpreender em Itaquera na ida da final?

O Vasco desembarca em São Paulo com o objetivo de sair vivo da decisão e levar a disputa em aberto para o Maracanã. A missão, porém, é complexa, já que o time atravessa uma sequência de cinco derrotas seguidas como visitante.

Os números fora de casa preocupam. O Vasco nunca venceu em Itaquera, não derrota o Corinthians em São Paulo desde 2007 e teve desempenho irregular longe do Rio em 2025, acumulando mais derrotas do que vitórias.

A principal esperança cruzmaltina está no trabalho de Fernando Diniz. O treinador já mostrou capacidade de surpreender fora de casa, como nas vitórias sobre Santos e São Paulo, e aposta em uma estratégia ousada para tentar mudar o roteiro da final.

Últimos jogos do Vasco

Fluminense 1 (3) x (4) 0 Vasco - Copa do Brasil 2025 - 14/12/2025;

Vasco 2 x 1 Fluminense - Copa do Brasil 2025 - 11/12/2025;

Atlético-MG 5 x 0 Vasco - Brasileirão 2025 - 07/12/2025;

Vasco 0 x 2 Mirassol - Brasileirão 2025 - 02/12/2025;

Vasco 5 x 1 Internacional - Brasileirão 2025 - 28/11/2025.

Escalações Corinthians x Vasco

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático usado pelo Timão: 4-4-2.

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Treinador: Fernando Diniz;

Esquema tático usado pelo Gigante da Colina: 4-3-3.

Corinthians x Vasco onde assistir ao vivo

O confronto entre Corinthians e Vasco será exibido em múltiplas plataformas: TV Globo na TV aberta, SporTV na TV por assinatura, além do Amazon Prime Video, Premiere no streaming e o canal GE TV no YouTube. Fique atento para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Corinthians x Vasco

Vasco 2 x 3 Corinthians - Brasileirão 2025 - 24/08/2025;

Corinthians 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2025 - 05/04/2025;

Corinthians 3 x 1 Vasco - Brasileirão 2024 - 24/11/2024.

Palpite Corinthians x Vasco - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final

O Corinthians chega para o jogo de ida da final respaldado pelo fator casa, pelo histórico amplamente favorável em Itaquera e por uma equipe mais estável coletivamente. A força da Fiel, a consistência defensiva e a presença de nomes decisivos no ataque.

O Vasco, por sua vez, aposta na coragem tática e na capacidade de surpreender para manter a decisão em aberto. Mesmo com dificuldades recentes fora de casa, o Gigante da Colina tem qualidade individual e um treinador que não abre mão de um jogo propositivo. E aí, qual o seu palpite Corinthians x Vasco?

Corinthians x Vasco palpite - Perguntas Frequentes

Quem apita Corinthians x Vasco?

A CBF divulgará a arbitragem completa poucos dias antes da partida, incluindo árbitro de campo, assistentes e VAR.

O gol fora de casa é critério de desempate na Copa do Brasil?

Não. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão do título vai diretamente para os pênaltis.

Qual time costuma marcar primeiro nos confrontos recentes?

O Corinthians saiu na frente do placar na maioria dos duelos recentes contra o Vasco, especialmente atuando em casa.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

