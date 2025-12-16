Palpite Corinthians x Vasco: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil 2025

Palpite Corinthians x Vasco - Copa do Brasil - 17/12/2025Palpite Corinthians x Vasco, em quem apostar? Análise completa da final da Copa do Brasil com estatísticas, retrospecto em Itaquera, odds e dicas de aposta
Palpite Corinthians x Vasco: apoiado no ótimo retrospecto em Itaquera, o Corinthians chega confiante para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Timão nunca perdeu para o Vasco na Neo Química Arena, com sete vitórias e um empate.
O duelo acontece nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo (SP). Qual o melhor palpite Corinthians x Vasco?
Além da invencibilidade no estádio, o Corinthians não é derrotado pelo Vasco como mandante desde 2007, somando 11 vitórias e três empates. O clube também jamais foi eliminado pelo rival em confrontos eliminatórios, o que reforça o favoritismo alvinegro.
O Vasco, por sua vez, aposta no elenco equilibrado e na proposta ofensiva de Fernando Diniz para tentar surpreender fora de casa.
Quer apostar no duelo de ida da final da Copa do Brasil? Confira abaixo as melhores dicas para Corinthians x Vasco.
Palpites Corinthians x Vasco: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Total de gols - Mais de 2.5, com odds 2.28 na Br4bet;
Palpite 2: Resultado final - Vitória do Corinthians, com odds 1.90 na Superbet;
Palpite 3: Gol ou assistência - Memphis Depay, com odds 2.00 na BetMGM;
Palpite 1: Total de gols - Mais de 2.5, com odds 2.28 na Br4bet
O histórico recente de Corinthians x Vasco indica um confronto movimentado. Em quatro dos últimos cinco encontros, o placar final teve três ou mais gols, tendência que também se repete em Itaquera, onde três dos cinco jogos mais recentes ultrapassaram essa linha.
Os números da temporada ajudam a sustentar o mercado. O Corinthians tem média de 1,51 gol por partida em casa, enquanto o Vasco marca cerca de 1,14 gol por jogo como visitante, o que aumenta a probabilidade de um duelo mais aberto.
Palpite 2: Resultado final - Vitória do Corinthians, com odds 1.90 na Superbet
O palpite Corinthians hoje aponta favoritismo alvinegro no jogo de ida da decisão. A equipe venceu 21 das 34 partidas da temporada atuando em Itaquera e jamais foi derrotada pelo Vasco na Neo Química Arena, com sete vitórias e um empate. O tabu como mandante contra o rival já dura 18 anos, com 11 triunfos e três igualdades.
Do outro lado, o Vasco chega pressionado pelo desempenho fora de casa. O time acumula cinco derrotas consecutivas como visitante e saiu derrotado em quatro dos últimos cinco confrontos diante do Corinthians, cenário que reforça a aposta na vitória do Timão.
Palpite 3: Gol ou assistência - Memphis Depay, com odds 2.00 na BetMGM
Principal referência ofensiva do Corinthians, Memphis Depay surge como excelente opção no mercado de participação direta em gols. O camisa 10 soma 11 gols e 10 assistências na temporada, liderando o time em ações decisivas.
Em partidas de mata-mata, o holandês costuma chamar a responsabilidade e chega confiante após balançar as redes duas vezes nos últimos cinco jogos, reforçando o valor dessa aposta em futebol.
Odds Corinthians x Vasco - Copa do Brasil:
Corinthians x Vasco palpite: Análise do confronto e prognóstico
O Corinthians encara a final da Copa do Brasil como o jogo mais decisivo da temporada. Com o apoio da Fiel em Itaquera, o Timão busca abrir vantagem no duelo de ida e se aproximar do tetracampeonato.
O histórico recente pesa a favor do time alvinegro. O Corinthians nunca perdeu para o Vasco na Neo Química Arena, está há 14 jogos invicto como mandante, venceu quatro dos últimos cinco confrontos diretos e jamais foi eliminado pelo rival em mata-matas.
Dentro de campo, o Timão mostra maior solidez coletiva e terá força máxima, com Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay confirmados. Diante desse cenário, a vitória alvinegra aparece como o prognóstico mais seguro.
Palpite Corinthians: O Timão usa NeoQuimica para largar na frente na final da Copa do Brasil?
O Corinthians vive a chance de transformar uma temporada turbulenta em ano histórico. Após oscilações em campo, crise política e dificuldades financeiras, o clube já conquistou o Paulistão e agora busca encaminhar o tetracampeonato da Copa do Brasil diante da Fiel.
O favoritismo alvinegro se sustenta em números e contexto. O Timão tem elenco superior ao do Vasco, nunca perdeu para o rival em Itaquera, jamais foi eliminado em confrontos mata-mata e conta com o apoio decisivo da torcida. A equipe chega confiante após a classificação dramática contra o Cruzeiro na semifinal.
Em alta emocionalmente, o Corinthians vê na final a chance de eternizar jogadores e comissão técnica, além de garantir vaga direta na Libertadores de 2026, o que reforça ainda mais a importância do duelo de ida.
Últimos jogos do Corinthians
Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - Copa do Brasil 2025 - 14/12/2025;
Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - Copa do Brasil 2025 - 10/12/2025;
Corinthians 1 x 1 Juventude - Brasileirão 2025 - 07/12/2025;
Fortaleza 2 x 1 Corinthians - Brasileirão 2025 - 03/12/2025;
Corinthians 2 x 2 Botafogo - Brasileirão 2025 - 30/11/2025.
Palpite Vasco: Gigante da Colina pode surpreender em Itaquera na ida da final?
O Vasco desembarca em São Paulo com o objetivo de sair vivo da decisão e levar a disputa em aberto para o Maracanã. A missão, porém, é complexa, já que o time atravessa uma sequência de cinco derrotas seguidas como visitante.
Os números fora de casa preocupam. O Vasco nunca venceu em Itaquera, não derrota o Corinthians em São Paulo desde 2007 e teve desempenho irregular longe do Rio em 2025, acumulando mais derrotas do que vitórias.
A principal esperança cruzmaltina está no trabalho de Fernando Diniz. O treinador já mostrou capacidade de surpreender fora de casa, como nas vitórias sobre Santos e São Paulo, e aposta em uma estratégia ousada para tentar mudar o roteiro da final.
Últimos jogos do Vasco
Fluminense 1 (3) x (4) 0 Vasco - Copa do Brasil 2025 - 14/12/2025;
Vasco 2 x 1 Fluminense - Copa do Brasil 2025 - 11/12/2025;
Atlético-MG 5 x 0 Vasco - Brasileirão 2025 - 07/12/2025;
Vasco 0 x 2 Mirassol - Brasileirão 2025 - 02/12/2025;
Vasco 5 x 1 Internacional - Brasileirão 2025 - 28/11/2025.
Escalações Corinthians x Vasco
Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Treinador: Dorival Júnior;
Esquema tático usado pelo Timão: 4-4-2.
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Thiago Mendes, Cauan Barros e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.
Treinador: Fernando Diniz;
Esquema tático usado pelo Gigante da Colina: 4-3-3.
Corinthians x Vasco onde assistir ao vivo
O confronto entre Corinthians e Vasco será exibido em múltiplas plataformas: TV Globo na TV aberta, SporTV na TV por assinatura, além do Amazon Prime Video, Premiere no streaming e o canal GE TV no YouTube. Fique atento para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Corinthians x Vasco
Vasco 2 x 3 Corinthians - Brasileirão 2025 - 24/08/2025;
Corinthians 3 x 0 Vasco - Brasileirão 2025 - 05/04/2025;
Corinthians 3 x 1 Vasco - Brasileirão 2024 - 24/11/2024.
Palpite Corinthians x Vasco - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final
O Corinthians chega para o jogo de ida da final respaldado pelo fator casa, pelo histórico amplamente favorável em Itaquera e por uma equipe mais estável coletivamente. A força da Fiel, a consistência defensiva e a presença de nomes decisivos no ataque.
O Vasco, por sua vez, aposta na coragem tática e na capacidade de surpreender para manter a decisão em aberto. Mesmo com dificuldades recentes fora de casa, o Gigante da Colina tem qualidade individual e um treinador que não abre mão de um jogo propositivo. E aí, qual o seu palpite Corinthians x Vasco?
Corinthians x Vasco palpite - Perguntas Frequentes
Quem apita Corinthians x Vasco?
A CBF divulgará a arbitragem completa poucos dias antes da partida, incluindo árbitro de campo, assistentes e VAR.
O gol fora de casa é critério de desempate na Copa do Brasil?
Não. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão do título vai diretamente para os pênaltis.
Qual time costuma marcar primeiro nos confrontos recentes?
O Corinthians saiu na frente do placar na maioria dos duelos recentes contra o Vasco, especialmente atuando em casa.
Recado do Autor
