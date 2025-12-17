Final da Copa do Brasil: quem tem mais títulos, Vasco ou Corinthians?Comparação histórica mostra vantagem corintiana em títulos e dá peso extra à final entre dois clubes tradicionais do futebol brasileiro
A final da Copa do Brasil 2025, reúne dois gigantes do futebol brasileiro: Vasco da Gama e Corinthians.
Além da disputa pelo título desta temporada, o confronto reacende uma pergunta que divide torcedores "quem tem mais títulos da Copa do Brasil: Vasco ou Corinthians?".
Confira a seguir a análise dos números históricos oficiais da competição para esclarecer a comparação entre os clubes.
Leia mais
A Copa do Brasil é um dos torneios mais tradicionais do calendário do futebol brasileiro, reunindo clubes de todas as regiões desde 1989 e oferecendo ao campeão vaga na Copa Libertadores do ano seguinte.
Ao longo de suas 37 edições até 2025, a competição reuniu diversos vencedores, com clubes de grande expressão nacional e regional.
Datas e formatos da final da Copa do Brasil
A decisão da Copa do Brasil 2025 será disputada em dois jogos:
- Jogo de ida: Corinthians x Vasco - 17 de dezembro de 2025, às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo.
- Jogo de volta: Vasco x Corinthians - 21 de dezembro de 2025, às 18h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
>> Siga o canal Esportes O POVO no WhatsApp
Títulos do Corinthians e do Vasco
O Sport Club Corinthians Paulista conquistou a Copa do Brasil três vezes na sua história. As temporadas em que o Timão ergueu o caneco foram 1995, 2002 e 2009.
Esses títulos o colocam entre os clubes de destaque na história da competição, atrás de equipes como Cruzeiro, Flamengo e Grêmio, mas à frente de clubes com apenas um título.
O Club de Regatas Vasco da Gama tem um título da Copa do Brasil, conquistado em 2011. Esse foi um dos momentos mais celebrados do clube na primeira década dos anos 2000, reforçando a presença vascaína entre os campeões, ainda que em menor número que alguns rivais.
Essa diferença reflete não só o peso histórico do Corinthians na competição, mas também a consistência do time paulista em fases finais ao longo de diferentes décadas.
O Vasco, embora tenha conquistado o título uma vez, figura entre os clubes com menor número de conquistas nesse torneio específico.
Leia mais
Contexto da Final 2025
A decisão de 2025 adiciona ainda mais significado ao confronto. Para o Corinthians, há a oportunidade de aumentar o número de títulos da Copa do Brasil e consolidar ainda mais sua presença na história da competição.
Para o Vasco, a final representa a chance de igualar-se a times que possuem uma ou mais conquistas e reviver um dos principais momentos da sua história recente.
A final de dezembro de 2025 é, portanto, mais do que uma disputa pelo título da temporada: é uma oportunidade de reescrever um capítulo importante na história dos dois clubes no torneio nacional.