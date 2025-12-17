Copa do Brasil: quem tem mais títulos, Vasco ou Corinthians?

A final da Copa do Brasil 2025 reúne Vasco da Gama e Corinthians / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A final da Copa do Brasil 2025, reúne dois gigantes do futebol brasileiro: Vasco da Gama e Corinthians. Além da disputa pelo título desta temporada, o confronto reacende uma pergunta que divide torcedores "quem tem mais títulos da Copa do Brasil: Vasco ou Corinthians?".

A Copa do Brasil é um dos torneios mais tradicionais do calendário do futebol brasileiro, reunindo clubes de todas as regiões desde 1989 e oferecendo ao campeão vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Ao longo de suas 37 edições até 2025, a competição reuniu diversos vencedores, com clubes de grande expressão nacional e regional.



Datas e formatos da final da Copa do Brasil

A decisão da Copa do Brasil 2025 será disputada em dois jogos:

Jogo de ida: Corinthians x Vasco - 17 de dezembro de 2025, às 21h30min, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Jogo de volta: Vasco x Corinthians - 21 de dezembro de 2025, às 18h30min, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Títulos do Corinthians e do Vasco

O Sport Club Corinthians Paulista conquistou a Copa do Brasil três vezes na sua história. As temporadas em que o Timão ergueu o caneco foram 1995, 2002 e 2009.