Corinthians x Vasco: tudo sobre a final da Copa do Brasil 2025

Corinthians x Vasco: datas, horários e transmissão da final da Copa do BrasilNesta quarta-feira, 17, os times se enfrentam para o primeiro jogo para definir o campeão da Copa do Brasil de 2025; saiba tudo sobre a partida
O primeiro jogo para definir o campeão da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, 17. Na disputa, Corinthians e Vasco abrem a sequência na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30min.
Após superarem nos pênaltis o Cruzeiro e o Fluminense, respectivamente, Corinthians e Vasco se enfrentam antes da partida final. No Maracanã, acontecerá a volta entre os dois, marcando a final do campeonato.
A partida será às 18h30 neste domingo, 21. Após o embate, o campeão será conhecido no mando do Vasco, no Rio de Janeiro.
Corinthians x Vasco: como os times chegaram à final da Copa do Brasil 2025
Corinthians 1 x 2 Cruzeiro
No último domingo, 14, os times se enfrentaram na Neo Química Arena, onde acontecerá o primeiro jogo pela final da Copa do brasil.
No decorrer da partida, foram dois gols feitos por Arroyo (Cruzeiro) e um de Matheus Bidu (Corinthians), que aproveitou a falha do goleiro Cássio.
Com uma vitória dramática, o placar foi definido a partir dos pênaltis ao final do embate. O goleiro corintiano defendeu duas cobranças, garantindo a vitória do time por 5 a 4.
Vasco 0 x 1 Fluminense
Também no último domingo, 14, os times se enfrentaram no Maracanã, onde será a final da Copa do Brasil 2025.
Assim como o rival que será enfrentado nesta quarta, perdeu no tempo regular com o gol contra do vascaíno Paulo Henrique, aos 35 minutos do primeiro tempo.
O placar vitorioso só foi possível com os pênaltis no fim da partida. O Vasco se classificou com defesas do goleiro Léo Jardim, garantindo 4 a 3.
Corinthians x Vasco: datas e horários da final
Pelos jogos de ida e de volta, o Corinthians busca pelo seu quarto título no campeonato, enquanto o Vasco tenta o segundo; confira as informações das próximas partidas da Copa do Brasil 2025:
1° jogo - Corinthians x Vasco
- Onde: Neo Química Arena, São Paulo;
- Quando: 17/12 (quarta-feira);
- Horário: 21h30;
2° jogo - Vasco x Corinthians
- Onde: Maracanã;
- Quando: 21/12 (domingo);
- Horário: 18h30.
Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo
- TV Globo (TV aberta; gratuita);
- GeTV (YouTube; gratuito);
- Premiere (pay-per-view; pago);
- Prime Video (streaming; por assinatura);
- SporTV (TV fechada; por assinatura);