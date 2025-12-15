Corinthians x Vasco: tudo sobre a final da Copa do Brasil 2025

Corinthians e Vasco se enfrentam pela sexta vez em uma Copa do Brasil; veja detalhes sobre a final de 2025 / Crédito: Divulgação/CBF

O primeiro jogo para definir o campeão da Copa do Brasil acontece nesta quarta-feira, 17. Na disputa, Corinthians e Vasco abrem a sequência na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30min. Após superarem nos pênaltis o Cruzeiro e o Fluminense, respectivamente, Corinthians e Vasco se enfrentam antes da partida final. No Maracanã, acontecerá a volta entre os dois, marcando a final do campeonato.