Corinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil 2025: veja escalação provável e retrospecto

Philippe Coutinho e Breno Bidon são titulares do meio de campo de Vasco e Corinthians, respectivamente / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Embalados pelas classificações emocionantes nos pênaltis, Corinthians e Vasco da Gama duelam nesta quarta-feira, 17, às 21h30min, no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). As duas equipes carimbaram vaga na decisão ao eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, com protagonismo dos goleiros Hugo Souza e Léo Jardim, que defenderam duas cobranças cada um. A disputa pelo título milionário da competição, avaliado em R$ 77,17 milhões, traz ingredientes extras que elevam ainda mais o clima da decisão. Fora de campo, Corinthians e Vasco colocam frente a frente os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti: Dorival Júnior, comandante do Timão, e Fernando Diniz, à frente do Cruzmaltino.

Campeão da Copa do Brasil por três vezes com Santos (2010), Flamengo (2022) e São Paulo (2023), Dorival tenta conduzir o Corinthians ao tetracampeonato do torneio. O clube alvinegro conquistou o certame em 1995, 2002 e 2009. Já Fernando Diniz, que reencontra Dorival em uma final nove anos depois da mais recente, busca dar ao Vasco o segundo título da competição e conquistar o primeiro troféu nacional de sua carreira. O treinador vascaíno soma em seu currículo a Libertadores e conquistas em âmbito estadual. O time carioca ergueu a taça da Copa do Brasil anteriormente em 2011. No setor ofensivo, o grande protagonista do time paulista é Memphis Depay. O atacante holandês, de forte apelo midiático, foi campeão estadual nesta temporada e soma 11 gols, um deles na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, além de dez assistências em 49 partidas. Do lado vascaíno, o jovem Rayan, de 19 anos, desponta como a principal esperança de gols na final. Em 55 jogos em 2025, o atacante marcou 20 gols, incluindo um na semifinal diante do Fluminense, além de ter distribuído uma assistência. O desempenho chamou a atenção do Real Madrid, que monitora o atleta.

Para chegar à decisão, Corinthians e Vasco viveram roteiros semelhantes nas semifinais, marcados por nervosismo e tensão. O Timão, após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 em Belo Horizonte, sofreu na partida de volta, em Itaquera. A equipe mineira esteve perto da classificação após dois gols do jovem Keny Arroyo, o que obrigava os paulistas a marcar ao menos uma vez para levar o duelo aos pênaltis. Coube a Matheus Bidu recolocar o Corinthians no confronto, aos dez minutos da segunda etapa, fechando o placar em 2 a 1 para o Cruzeiro na Neo Química Arena e 2 a 2 no agregado. Nas penalidades, brilhou a estrela de Hugo Souza. O goleiro defendeu duas cobranças decisivas: a primeira, de Gabriel Barbosa, que poderia colocar a Raposa na final, e a segunda, já nas alternadas, de Walace. O Corinthians venceu a disputa por 5 a 4.

O Vasco, por sua vez, venceu o Fluminense no jogo de ida da semifinal por 2 a 1, no Maracanã. Na volta, no mesmo palco, o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor por 1 a 0. O empate no placar agregado levou a decisão para os pênaltis. Léo Jardim foi decisivo ao defender as cobranças de John Kennedy e Canobbio, garantindo a vitória cruzmaltina por 4 a 3. Retrospecto O Corinthians ostenta retrospecto recente positivo diante do Vasco. A equipe paulista está invicta há três jogos, somando três vitórias seguidas em encontros realizados entre novembro de 2024 e agosto de 2025. As três partidas mais recentes foram bastante movimentadas, com média de quatro tentos por jogo. O Timão venceu o Cruzmaltino por 3 a 1, em novembro de 2024; por 3 a 0, em abril de 2025; e 3 a 2, em agosto deste ano.

Em duelo de mata-mata, o Corinthians leva vantagem contra o adversário carioca. Em sete confrontos neste cenário, os paulistas superaram o rival em seis. No geral, Corinthians e Vasco se enfrentaram 107 vezes, com 49 vitórias paulistas, 25 triunfos cariocas e 33 empates. Os dados são do portal oGol. (Com Lucas Mota) Ficha técnica

Corinthians x Vasco - jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025 Corinthians

