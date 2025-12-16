Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil 2025: veja escalação provável e retrospecto

Corinthians x Vasco pela final da Copa do Brasil 2025: veja escalação provável e retrospecto

Timão luta pelo tetra campeonato, enquanto o Cruzmaltino almeja o segundo título de Copa do Brasil em sua história. Times abrem duelo na Neo Química Arena, em São Paulo
Autor Filipe Vasconcelos
Autor
Filipe Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Embalados pelas classificações emocionantes nos pênaltis, Corinthians e Vasco da Gama duelam nesta quarta-feira, 17, às 21h30min, no jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). As duas equipes carimbaram vaga na decisão ao eliminarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, com protagonismo dos goleiros Hugo Souza e Léo Jardim, que defenderam duas cobranças cada um.

A disputa pelo título milionário da competição, avaliado em R$ 77,17 milhões, traz ingredientes extras que elevam ainda mais o clima da decisão. Fora de campo, Corinthians e Vasco colocam frente a frente os dois últimos técnicos da seleção brasileira antes da chegada de Carlo Ancelotti: Dorival Júnior, comandante do Timão, e Fernando Diniz, à frente do Cruzmaltino.

Campeão da Copa do Brasil por três vezes com Santos (2010), Flamengo (2022) e São Paulo (2023), Dorival tenta conduzir o Corinthians ao tetracampeonato do torneio. O clube alvinegro conquistou o certame em 1995, 2002 e 2009.

Já Fernando Diniz, que reencontra Dorival em uma final nove anos depois da mais recente, busca dar ao Vasco o segundo título da competição e conquistar o primeiro troféu nacional de sua carreira. O treinador vascaíno soma em seu currículo a Libertadores e conquistas em âmbito estadual. O time carioca ergueu a taça da Copa do Brasil anteriormente em 2011.

No setor ofensivo, o grande protagonista do time paulista é Memphis Depay. O atacante holandês, de forte apelo midiático, foi campeão estadual nesta temporada e soma 11 gols, um deles na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, além de dez assistências em 49 partidas.

Do lado vascaíno, o jovem Rayan, de 19 anos, desponta como a principal esperança de gols na final. Em 55 jogos em 2025, o atacante marcou 20 gols, incluindo um na semifinal diante do Fluminense, além de ter distribuído uma assistência. O desempenho chamou a atenção do Real Madrid, que monitora o atleta.

Para chegar à decisão, Corinthians e Vasco viveram roteiros semelhantes nas semifinais, marcados por nervosismo e tensão. O Timão, após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 em Belo Horizonte, sofreu na partida de volta, em Itaquera. A equipe mineira esteve perto da classificação após dois gols do jovem Keny Arroyo, o que obrigava os paulistas a marcar ao menos uma vez para levar o duelo aos pênaltis.

Coube a Matheus Bidu recolocar o Corinthians no confronto, aos dez minutos da segunda etapa, fechando o placar em 2 a 1 para o Cruzeiro na Neo Química Arena e 2 a 2 no agregado.

Nas penalidades, brilhou a estrela de Hugo Souza. O goleiro defendeu duas cobranças decisivas: a primeira, de Gabriel Barbosa, que poderia colocar a Raposa na final, e a segunda, já nas alternadas, de Walace. O Corinthians venceu a disputa por 5 a 4.

O Vasco, por sua vez, venceu o Fluminense no jogo de ida da semifinal por 2 a 1, no Maracanã. Na volta, no mesmo palco, o Tricolor das Laranjeiras levou a melhor por 1 a 0. O empate no placar agregado levou a decisão para os pênaltis. Léo Jardim foi decisivo ao defender as cobranças de John Kennedy e Canobbio, garantindo a vitória cruzmaltina por 4 a 3.

Retrospecto

O Corinthians ostenta retrospecto recente positivo diante do Vasco. A equipe paulista está invicta há três jogos, somando três vitórias seguidas em encontros realizados entre novembro de 2024 e agosto de 2025.

As três partidas mais recentes foram bastante movimentadas, com média de quatro tentos por jogo. O Timão venceu o Cruzmaltino por 3 a 1, em novembro de 2024; por 3 a 0, em abril de 2025; e 3 a 2, em agosto deste ano.

Em duelo de mata-mata, o Corinthians leva vantagem contra o adversário carioca. Em sete confrontos neste cenário, os paulistas superaram o rival em seis.

No geral, Corinthians e Vasco se enfrentaram 107 vezes, com 49 vitórias paulistas, 25 triunfos cariocas e 33 empates. Os dados são do portal oGol. (Com Lucas Mota)

Ficha técnica
Corinthians x Vasco - jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025

Corinthians

4-4-2: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, Maycon, Breno Bidon (Rodrigo Garro) e Carrillo; Memphis Depay e Yuri Alberto

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Pumita Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan

Local: Neo Química Arena-SP
Data: 17/12/2025
Horário: 21h30min
Árbitro: Rafael Klein-RS
Assistentes: Guilherme Dias-MG e Rafael da Silva-RS
VAR: Daniel Bins-RS
Transmissão: Globo, Premiere, GE TV e Sportv


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar