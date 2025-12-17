Corinthians x Vasco: transmissão AO VIVO final da Copa do Brasil

Corinthians x Vasco: horário e transmissão da final da Copa do BrasilO primeiro jogo que decide o vencedor da Copa do Brasil 2025 acontece nesta quarta-feira, 17; saiba horário e onde assistir
A final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Vasco da Gama começa nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025.
A primeira partida da decisão está marcada para as 21h30min (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.
Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje, 17, entre Corinthians e Vasco.
A decisão será disputada em dois jogos. A partida de volta acontece no domingo, 21 de dezembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com início previsto para as 18h (horário de Brasília), conforme definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo
Os torcedores terão diversas opções para acompanhar Corinthians x Vasco ao vivo, tanto na televisão quanto no streaming.
Televisão aberta e por assinatura
- TV Globo (TV aberta)
- SporTV (TV por assinatura)
- Premiere (pay-per-view)
Streaming e online
- Amazon Prime Video
- GE (transmissão online e cobertura em tempo real)
As emissoras e plataformas confirmaram a exibição da final com cobertura completa, incluindo pré-jogo, narração e comentários.
O contexto da decisão
A final da Copa do Brasil 2025 reúne dois clubes de grande tradição no futebol brasileiro. O Corinthians busca o quarto título da competição, enquanto o Vasco tenta conquistar o segundo troféu da Copa do Brasil em sua história.
O time paulista chegou à decisão após uma semifinal equilibrada contra o Cruzeiro, garantindo a vaga nos pênaltis depois de empate no tempo normal.
Já o Vasco avançou à final ao eliminar o Fluminense, também em uma disputa decidida nas penalidades.
Expectativa de público e transmissão
A expectativa é de estádios cheios tanto na Neo Química Arena quanto no Maracanã, com grande mobilização das torcidas para os dois jogos da final.
A decisão também contará com ampla cobertura jornalística e forte audiência nas transmissões televisivas e digitais.
Para quem não puder acompanhar pela televisão tradicional, as opções de streaming e plataformas online garantem alternativas para assistir a todos os lances da final da Copa do Brasil.