Corinthians x Vasco: transmissão AO VIVO final da Copa do Brasil

Final da Copa do Brasil 2025 reúne Corinthians e Vasco na Neo Química Arena, em São Paulo, e no Maracanã, no Rio de Janeiro / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A final da Copa do Brasil 2025 entre Corinthians e Vasco da Gama começa nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. A primeira partida da decisão está marcada para as 21h30min (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje, 17, entre Corinthians e Vasco.

A decisão será disputada em dois jogos. A partida de volta acontece no domingo, 21 de dezembro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com início previsto para as 18h (horário de Brasília), conforme definição da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo Os torcedores terão diversas opções para acompanhar Corinthians x Vasco ao vivo, tanto na televisão quanto no streaming.

Televisão aberta e por assinatura TV Globo (TV aberta)



SporTV (TV por assinatura)



Premiere (pay-per-view) Streaming e online Amazon Prime Video



GE (transmissão online e cobertura em tempo real) As emissoras e plataformas confirmaram a exibição da final com cobertura completa, incluindo pré-jogo, narração e comentários. O contexto da decisão A final da Copa do Brasil 2025 reúne dois clubes de grande tradição no futebol brasileiro. O Corinthians busca o quarto título da competição, enquanto o Vasco tenta conquistar o segundo troféu da Copa do Brasil em sua história.