Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e vai à final da Copa do Brasil

Corinthians vence Cruzeiro nos pênaltis e vai à final da Copa do BrasilEm noite inspirada de Hugo Souza, e com falha de Gabigol, Timão garantiu vaga na final da Copa do Brasil
O Corinthians garantiu de forma dramática a vaga na final da Copa do Brasil em um duelo eletrizante em Itaquera-SP, na noite deste domingo, 14. Derrotado por 2 a 1 pelo Cruzeiro no tempo regulamentar, resultado que levou a decisão para os pênaltis após a vitória alvinegra por 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte, o Timão levou a melhor nas cobranças ao vencer por 5 a 4. Herói da noite, o goleiro Hugo Souza defendeu duas penalidades e foi decisivo para a classificação, que coloca a equipe paulista diante do vencedor da outra semifinal, entre Vasco e Fluminense, no Maracanã.
A Raposa abriu 2 a 0 com dois gols de Arroyo, que saiu do banco ainda no primeiro tempo para substituir o lesionado Sinisterra. O Timão diminuiu com Matheus Bidu. Os paulistas chegaram a acertar duas vezes a trave quando o placar estava 2 a 1 - o empate asseguraria a equipe na final sem necessidade de pênaltis.
Nas penalidades, Hugo defendeu as cobranças de Gabigol e Wallace. O Corinthians só desperdiçou a primeira penalidade cobrada por Yuri Alberto e defendida por Cássio, ex-Timão.
Corinthians 1 (5) x 2 (4) Cruzeiro
O jogo decisivo na Neo Química Arena iniciou com domínio do time da casa. Sem surpresas, o Corinthians foi com força máxima e tentou se impor para manter o domínio da partida.
Aos 17 minutos, o Cruzeiro deu uma resposta perigosa quando Kaio Jorge recebeu a bola e cruzou para Matheus Pereira, que armou um belo voleio. Entretanto, Hugo Souza fez uma importante defesa, mas Sinisterra ainda ficou com a sobra de bola na pequena área, mas Gustavo Henrique travou e salvou o gol dos mineiros.
Aos 31 minutos, Léo Jardim colocou Arroyo no lugar do leisonado Sinisterra. A mudança surtiu efeito, uma vez que oito minutos depois o Cruzeiro o jovem atacante de equatoriano, de 19 anos, abriu o placar em Itaquera.
Na volta para a etapa decisiva, o Corinthians tentou recuperar o domínio da partida. Dorival colocou Rodrigo Garro no lugar de André Carrillo e Raniele na vaga de Martínez. As mudanças não surtiram efeito imediato.
Isso porque o Cruzeiro amplou logo no início do segundo tempo em um contra-ataque. Kaio Jorge saiu livre do meio-campo e foi até a grande área, onde tocou para o Arroyo fazer o 2 a 0. Inicialmente, a jogada havia sido anulada por impedimento, mas após checagem do VAR o gol alviceleste foi confirmado.
Quatro minutos depois, Matheus Bidu descontou para o Corinthians. Em uma cobrança de falta, Garro bateu na segunda trave, André Ramalho ajeitou para o meio
e Cássio espalmou. A bola sobrou para o lateral-esquerdo, que cabeceou para o fundo das redes.
Após o gol, o Corinthians passou a se impor na partida. Os comandados de Dorival Jr. ficaram perto de empatar a partida no tempo normal com Bidu e Bidon, que acertaram a trave.
Com o placar inalterado em Itaquera, a decisão ficou para as penalidades. Matheus Pereira deu vantagem à Raposa ao converter a primeira tentativa. Em seguida, Yuri Alberto falhou ao ter o chute defendido por Cássio e deixou o time mineiro com a vantagem. Nas cobranças seguintes, Wanderson, William e Lucas Silva marcaram para o Cruzeiro, deixando a equipe mais perto da final. Depay, Garro e Vitinho converteram para o Timão.
Na decisiva cobrança de Gabigol, entretanto, a bola foi para o lado esquerdo de Hugo Souza, que defendeu sem dificuldades e deixou o Alvinegro a um tento da final. Em seguida, Walace também viu sua cobrança parar no arqueiro do Timão. Assim, Breno Bidon, na última cobrança, marcou o gol que garantiu o Corinthians na final da Copa do Brasil, deixando para trás o hexacampeão Cruzeiro.
Corinthians 1 x 2 Cruzeiro: ficha técnica
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho, Matheus Bidu; Martínez (Raniele), Breno Bidon, Maycon (Vitinho) e André Carrillo (Rodrigo Garro); Yuri Alberto e Memphis Depay. Técnico: Dorival Jr.
Cruzeiro
Cássio; William, Fabrício Bruno, Kaiki Bruno, Jhonatha Jesus; Matheus Henrique, Lucas Silva, Sinisterra (Keny Arroyo) e Christian (Eduardo); Kaio Jorge (Gabigol) e Matheus Pereira. Técnico: Leo Jardim.
Cartões amarelos: 13’ Bidon (Corinthians), 13’ Lucas Silva (Cruzeiro), 19’ Angileri, (Corinthians), 84’ André Ramalho (Corinthians) e 90+3’ Raniele (Corinthians).
Local: Neo Química Arena, São Paulo-SP
Data: 14/12/2025
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);
Quarto Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR);
VAR: Rafael Traci (SC)
AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (CE).