Nos pênaltis, Vasco supera Fluminense e vai à final da Copa do Brasil

Fluminense e Vasco se enfrentaram pelo jogo da volta da Copa do Brasil / Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Vasco foi derrotado no tempo regulamentar, mas garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil nos pênaltis. O Cruzmaltino perdeu por 1 a 0 para o rival Fluminense no jogo de volta, resultado que levou a decisão para a marca da cal após a vitória vascaína por 2 a 1 na ida. Nas penalidades, triunfo por 4 a 3, com atuação decisiva do goleiro Léo Jardim, que defendeu duas cobranças. O único gol da partida foi marcado por Paulo Henrique, contra, em um confronto de pouca criatividade ofensiva da equipe comandada por Fernando Diniz.

Agora, o Vasco enfrenta o Corinthians na final, com o duelo de ida marcado para quarta-feira, 17, às 21h30min, na Neo Química Arena. A volta ainda não tem local definido, uma vez que o time de São Cristóvão pode optar por São Januário ou Maracanã, mas ocorrerá às 18 horas do domingo, 21. O Cruzmaltino vai em busca do bicampeonato do certame e o Corinthians luta pelo tetra. Fluminense 1(3)x(4)0 Vasco: o jogo O Jogo começou aberto, com o Vasco tendo leve vantagem. O Cruzmaltino chegou a assustar com um chute de Rayan logo aos quatro minutos, mas viu o Flu responder com Everaldo somente três minutos depois. Em uma partida estudada, o time de Fernando Diniz buscava se defender com a posse, enquanto os comandados de Zubeldia buscavam roubar a bola e sair em velocidade. Aos 12 minutos, Andrés Goméz saiu em disparada, foi para o corredor central e desferiu forte chute para uma bela defesa de Fábio. Após a chance do colombiano, o Vasco perdeu volume e o Fluminense foi crescendo na partida. O principal atleta do time das Laranjeiras era o uruguaio Canobbio, que com muita velocidade e força física, conseguia vencer todos os duelos contra o compatriota Puma Rodríguez.

Com a crescente do Tricolor no jogo, o gol era iminente. Canobbio venceu seu marcador na corrida e cruzou para área, Everaldo levou a melhor sobre Robert Renan, mas carimbou a trave. No rebote, Paulo Henrique se atrapalhou e acabou marcando contra o próprio time na marca de 35 minutos. Em desvantagem, o Cruzmaltino saiu para o ataque, mas contra um bem postado adversário, teve dificuldades de criar chances claras. Aos 44 minutos, Coutinho tentou um chute de fora da área após escanteio e parou em Fábio. O camisa 1 também defendeu uma bela cobrança de falta de Rayan e seguraria o 1 a 0 para o intervalo. Na segunda etapa, o Fluminense começou em cima e quase ampliou o placar em falha de Barros. Na sequência desse lance, o Vasco puxou um forte contra-ataque e mais uma vez, o goleiro do Tricolor levou a vantagem no duelo contra o camisa 77 do Gigante da Colina.

Os adversários ficariam frente a frente novamente aos oito minutos, quando o arqueiro impediu um gol de cabeça do atacante. Precisando ter mais controle do jogo, Zubeldia promoveu as entradas de John Kennedy e Ganso no segundo tempo. As alterações surtiram efeito poucos minutos depois, com o camisa 99 levando perigo ao gol de Léo Jardim aos 22 minutos. Fernando Diniz, por sua vez, respondeu com a entrada de Vegetti no lugar do cansado Nuno Moreira. O centroavante argentino saiu do banco com a missão de potencializar o jogo aéreo vascaíno, que foi ineficiente durante toda a partida.

Com um Vasco visivelmente cansado, o Fluminense cresceu no jogo e com uma forte marcação na saída de bola adversária, conseguiu chances perigosas nos últimos 15 minutos de duelo. O time de São Januário teve, aos 37 da etapa complementar, um chute despretensioso de Coutinho como melhor chance. Sem outro gol no tempo regulamentar, o duelo se encaminhou para a marca da cal. O Fluminense abriu as cobranças com Thiago Silva convertendo. Na sequência, Fábio pegou a cobrança de Vegetti e deixou o Tricolor em vantagem. Léo Jardim respondeu na mesma moeda e defendeu o chute de John Kennedy, mantendo o 1 a 0.