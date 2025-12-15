Briga entre torcidas de Vasco e Fluminense causa morte de homem esfaqueado

Em alguns registros que correm pelas redes sociais fica evidente a movimentação de vários integrantes da briga. De acordo com a PM, houve o acionamento de agentes do 20º Batalhão. Na sua chegada ao local, vários membros das torcidas organizadas de Vasco e Fluminense tentaram fugir. Mesmo assim, eles conseguiram realizar a prisão de um suspeito.

Um conflito entre torcidas organizadas de Vasco e Fluminense na comunidade da Chatuba, em Mesquita, no último domingo (14), deixou uma vítima fatal. Gabriel Pereira foi esfaqueado e morreu na madrugada desta segunda-feira (15). Durante o enfrentamento, ele chegou a ser jogado em um córrego e depois foi alvo de mais agressões. A Polícia Militar tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Polícia Civil impede plano de alguns torcedores do Vasco

Há quase uma semana, um grupo que pertence à torcida organizada do Vasco pretendia provocar confusão e polêmica no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã na última quinta-feira (11). No entanto, policiais civis da 41ª DP (Tanque) interviram e impediram que o plano se concretizasse. As autoridades tomaram conhecimento através do seu setor de inteligência.

O departamento recebeu uma denúncia de que integrantes da Força Jovem do Vasco estavam guardando armas brancas. Após averiguar a informação, a corporação confirmou a veracidade do depoimento. De acordo com a apuração da Polícia Civil, a intenção era provocar conflitos, violência e não deixar a torcida do Fluminense entrar no Maracanã no horário da partida.

Em parte de seu processo de intervenção, as autoridades foram até a casa de Henrique Douglas da Silva de Moura, situada no Anil, na Zona Sudoeste do Rio. No local, foram encontrados os itens presentes no relato da denúncia. Além disso, camisas e outros materiais da torcida organizada do Vasco. Por sinal, o indivíduo liberou a entrada dos policiais em sua casa e admitiu qual era o planejamento. Posteriormente, os agentes lhe conduziram para a 41ª DP.