Flamengo e Vasco "criam" ponto facultativo este semana; entenda

Flamengo e Vasco movimentam o calendário do Rio com ponto facultativo / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

A coincidência de jogos decisivos envolvendo Flamengo e Vasco levou o município e o estado do Rio de Janeiro a decretarem ponto facultativo na próxima quarta-feira, 17 de dezembro, a partir do meio-dia. A medida foi anunciada pelo prefeito Eduardo Paes e, posteriormente, confirmada pelo governador Cláudio Castro, repercutindo nas redes sociais e no meio esportivo.



A decisão tem como pano de fundo a mobilização popular gerada pelas duas partidas, que concentram a atenção de torcedores em todo o estado e impactam a rotina da capital. Flamengo em busca de mais um título Na tarde da quarta-feira, 17, o Flamengo entra em campo para disputar a final da Copa Intercontinental contra o Paris Saint-Germain. A partida está marcada para as 14 horas, no horário de Brasília, e será realizada em Al-Rayyan, no Catar. O confronto é histórico para o clube rubro-negro, que chega à decisão após uma temporada marcada por títulos e bom desempenho em competições nacionais e continentais.

O jogo acontece em horário comercial no Brasil, o que pesou na decisão das autoridades ao liberar o expediente dos servidores públicos a partir do meio-dia.



>> Siga o canal Esportes O POVO no WhatsApp Vasco decide a Copa do Brasil à noite Mais tarde, às 21h30min, é a vez do Vasco da Gama entrar em campo para a final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida encerra um dia atípico no calendário esportivo brasileiro, com dois clubes cariocas disputando títulos de grande relevância no mesmo dia.

