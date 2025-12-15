Na mira da Europa, Hugo Souza chega a dez pênaltis defendidos no Corinthians

Goleiro atinge marca especial no Timão, revela profecia e conta segredo para defender penalidade decisiva de Gabigol / Crédito: Jogada 10

Hugo Souza vive o ponto mais alto de sua trajetória no Corinthians. Protagonista na classificação sobre o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, o goleiro chegou à marca de dez pênaltis defendidos com a camisa alvinegra. Assim, passou a despertar o interesse de clubes do exterior, entre eles o Milan, da Itália, segundo informações da Sky Sport. O bom momento também o recolocou no radar da Seleção Brasileira, coroando uma fase de afirmação no clube do Parque São Jorge. Vai deixar o Corinthians? Após o triunfo que levou a decisão para os pênaltis na Neo Química Arena, o executivo de futebol Fabinho Soldado reconheceu que o momento financeiro delicado do Corinthians pode, eventualmente, abrir espaço para negociações, embora reforce o desejo de manter o elenco. Ao comentar a valorização de Hugo, o dirigente destacou o histórico do goleiro e a convicção do clube na contratação, mesmo diante das críticas iniciais.

“É um jogador que teve uma base espetacular no Flamengo e oscilou muito na época do profissional, mas nem isso tirou o talento dele. Você tem que ter muita convicção, acreditar no profissional. Na época (da contratação pelo Corinthians) fomos criticados. A gente aceita, mas acreditava que o Hugo poderia se tornar esse jogador. Claro que é mérito dele. Ele se dedicou, está com outra cabeça e outro foco e chegou à Seleção. É um jogador que desperta interesse de outros grandes clubes. Tem sondagem”, afirmou Fabinho, que seguiu. “No Corinthians a gente fala que a nossa ideia é manutenção do elenco. A gente não dá valor para jogador, não tem preço. Agora, é claro que por toda a situação do clube, financeira, em algum momento a gente vai precisar fazer alguma venda e vamos esperar qual vai ser a melhor ação”, completou. Hugo Souza vive momento especial Dentro de campo, Hugo voltou a ser decisivo. Depois do 2 a 1 no tempo normal, a vaga foi definida nas penalidades. O goleiro defendeu duas cobranças e cumpriu o que havia prometido ao grupo ainda no gramado. “Eu tive uma conversa com o Lucas (Silvestre), o nosso auxiliar. Ele fala: ‘Você é um cara que, no momento que a gente precisa, você aparece. Se for para pênalti, chama a responsabilidade que isso vai dar confiança para o grupo’. Eu cheguei na roda, quando acabou o jogo, e falei: ‘Rapaziada, vai lá e faz o pênalti, que eu vou pegar dois’. Costumo dizer que isso não é soberba. Pode ser autoconfiança. Eu profetizei sobre a minha própria vida ali”, contou Hugo, na zona mista.

Um dos pênaltis defendidos foi de Gabigol, velho conhecido dos tempos de Flamengo. Hugo explicou que a convivência diária nos treinos pesou na leitura do lance e o fez confiar mais na intuição do que em estudos em vídeo. “Nos estudos dos pênaltis eu preferi nem olhar os dele. Ele é um cara que eu conheço há muitos anos, treinamos juntos desde 2019. Quando ele chegou ao Flamengo, eu já estava, e a gente sempre treinou junto. Ele deve saber disso, mas se tem um cara que já defendeu pênalti dele em treino, esse cara sou eu. Por isso eu preferi nem olhar os vídeos”, completou. Hugo firma ainda mais seu nome no Corinthians Com a atuação, Hugo se isolou como o quarto maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, agora com dez defesas, ficando atrás apenas de Cássio, Ronaldo Giovanelli e Gylmar. Do total, quatro foram no tempo normal e seis em disputas decisivas, o que reforça o peso do goleiro em jogos grandes.