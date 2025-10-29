Libertadores: brasileiros disputaram últimas 6 finais do torneio

Botafogo ergue a taça de campeão da Libertadores de 2024 / Crédito: Reprodução/ X @LibertadoresBR

A Copa Libertadores da América pode ter pela sétima vez seguida uma final com pelo menos uma equipe do Brasil na disputa. Nas últimas seis edições do torneio, todos os títulos ficaram com brasileiros. Relembre a seguir como foram as conquistas.

Relembre as últimas seis finais da Libertadores Libertadores 2024: Botafogo campeão No ano passado, no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 com um jogador a menos desde o primeiro minuto de jogo. Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram os gols do Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo. Libertadores 2023: Fluminense campeão Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 e ergueu a taça de campeão da Libertadores 2023. S

ob o comando de Fernando Diniz, a equipe tricolor abriu o placar com Keno aos 35 minutos do 1º tempo, mas sofreu o empate com gol de Advíncula na segunda etapa. Na prorrogação, John Kennedy marcou e garantiu o título inédito para os tricolores. Libertadores 2022: Flamengo campeão Em 2022, o Flamengo foi novamente campeão da Libertadores derrotando o Athletico-PR no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, por 1 a 0.

O gol do título foi marcado por Gabigol, herói também na decisão de 2019. Libertadores 2021: Palmeiras campeão Em final brasileira disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras conquistou o tricampeonato da Libertadores em cima do Flamengo com vitória por 2 a 1. Raphael Veiga abriu o placar para o Alviverde e Gabigol empatou para os cariocas. Na prorrogação, após vacilo de Andreas Pereira, Deyverson marcou e garantiu o título para o Verdão.