Libertadores: brasileiros disputaram últimas 6 finais do torneio

A Copa Libertadores da América pode ter pela sétima vez seguida uma final com pelo menos uma equipe do Brasil na disputa.
Nas últimas seis edições do torneio, todos os títulos ficaram com brasileiros. Relembre a seguir como foram as conquistas.
Relembre as últimas seis finais da Libertadores
Libertadores 2024: Botafogo campeão
No ano passado, no estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, na Argentina, o Botafogo derrotou o Atlético-MG por 3 a 1 com um jogador a menos desde o primeiro minuto de jogo.
Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram os gols do Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo.
Libertadores 2023: Fluminense campeão
Jogando no Maracanã, o Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1 e ergueu a taça de campeão da Libertadores 2023. S
ob o comando de Fernando Diniz, a equipe tricolor abriu o placar com Keno aos 35 minutos do 1º tempo, mas sofreu o empate com gol de Advíncula na segunda etapa.
Na prorrogação, John Kennedy marcou e garantiu o título inédito para os tricolores.
Libertadores 2022: Flamengo campeão
Em 2022, o Flamengo foi novamente campeão da Libertadores derrotando o Athletico-PR no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador, por 1 a 0.
O gol do título foi marcado por Gabigol, herói também na decisão de 2019.
Libertadores 2021: Palmeiras campeão
Em final brasileira disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, o Palmeiras conquistou o tricampeonato da Libertadores em cima do Flamengo com vitória por 2 a 1.
Raphael Veiga abriu o placar para o Alviverde e Gabigol empatou para os cariocas. Na prorrogação, após vacilo de Andreas Pereira, Deyverson marcou e garantiu o título para o Verdão.
Libertadores 2020: Palmeiras campeão
Em final reajustada por conta da pandemia de Covid-19, Breno Lopes marcou nos acréscimos e levou o Palmeiras ao título em cima do rival Santos. A partida foi realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Libertadores 2019: Flamengo campeão
Na primeira final decidida em jogo único, o Flamengo derrotou o River Plate de virada por 2 a 1 no estádio Monumental de Lima, no Peru.
O time de Jorge Jesus até saiu atrás do placar, mas viu Gabigol marcar duas vezes na reta final do segundo tempo e levar o Flamengo ao bicampeonato da competição.
Libertadores 2025: título pode ficar com brasileiros?
Nesta edição do torneio, somente Flamengo e Palmeiras seguem na briga pela taça.
O Rubro-Negro vai enfrentar o Racing-ARG, nesta quarta, 29, às 21h30min, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, com a vantagem do empate ao ganhar o primeiro jogo por 1 a 0.
Já o Alviverde recebe a LDU no Allianz Parque na quinta, 30, também às 21h30min precisando reverter a derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida.
Se vencer por três gols de diferença, o time leva o confronto para os pênaltis e se ganhar por uma diferença maior conquista a vaga direta para a partida decisiva.
A final da Libertadores 2025 está marcada para o dia 29 de novembro, no estádio Monumental de Lima, no Peru.
