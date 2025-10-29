Entenda a estratégia da Conmebol para identificar racismo nas redes durante a Libertadores

Entenda a estratégia da Conmebol para identificar racismo nas redes durante a LibertadoresCom auxílio da inteligência artificial, entidade utiliza ferramenta para encontrar e coibir manifestações de ódio em tempo real
Com objetivo de monitorar e identificar manifestações racistas nas redes sociais durante a Libertadores, a Conmebol tem adotado uma nova estratégia. Nesse sentido, a entidade tem utilizado a inteligência artificial para rastrear comentários e publicações que envolvam clubes, jogadores e torcedores. O foco é analisar padrões de linguagem e possíveis discursos de ódio.
De acordo com a entidade, a tecnologia permite atuar de forma mais ágil. Ela trabalha na identificação e denúncia de casos, algo que reforça a política de tolerância zero contra discriminação no futebol.
O recurso deve funcionar em tempo real, na busca por acompanhar as interações nas principais plataformas digitais ao longo das partidas e também nos períodos que antecedem e sucedem os jogos.
Ecossistema esportivo mais democrático
Cada vez mais, clubes e empresas ligados ao futebol têm utilizado a tecnologia para tornar o ecossistema esportivo mais saudável e democrático, algo presente em diversas áreas.
Dessa forma, a brasileira Thaiany Klarmann é chefe de marketing do CUJU, aplicativo que conta com IA para analisar passes, chutes, agilidade e impulsão dos jogadores. A profissional, então, comentou sobre a forma que o programa capta os vídeos e produz um ranking totalmente livre de qualquer tipo de preconceito.
“O CUJU está aberto para todos os jovens atletas. A tecnologia compara apenas o desempenho e não diferencia atletas por classe social, cor da pele ou poder de influência. A plataforma nasceu do desejo de democratizar o futebol”, afirmou.
Ajuda da tecnologia em diversas áreas
Diante disso, grandes clubes do futebol mundial, como Real Madrid e Manchester City, assim como Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG, já realizam grandes aportes para melhorar suas respectivas estruturas de cuidado com a saúde dos atletas. Esse movimento inclui o investimento em Inteligência Artificial, tecnologia utilizada com intuito de prever futuras lesões e conseguir evitá-las.
“O uso da tecnologia na preparação dos atletas, aliado à ciência e ao atendimento personalizado, é fundamental para que o jogador atinja todo seu potencial. A IA tem ganhado importância ao unir uma série de dados cuja análise é fundamental para proporcionar ganho de performance e saúde”, explicou Túlio Horta, COO e Head de Operações da Volt Sports Science, plataforma de saúde e serviços para atletas de futebol de elite.