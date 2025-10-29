Entenda a estratégia da Conmebol para identificar racismo nas redes durante a Libertadores

Com auxílio da inteligência artificial, entidade utiliza ferramenta para encontrar e coibir manifestações de ódio em tempo real / Crédito: Jogada 10

Com objetivo de monitorar e identificar manifestações racistas nas redes sociais durante a Libertadores, a Conmebol tem adotado uma nova estratégia. Nesse sentido, a entidade tem utilizado a inteligência artificial para rastrear comentários e publicações que envolvam clubes, jogadores e torcedores. O foco é analisar padrões de linguagem e possíveis discursos de ódio. De acordo com a entidade, a tecnologia permite atuar de forma mais ágil. Ela trabalha na identificação e denúncia de casos, algo que reforça a política de tolerância zero contra discriminação no futebol.

O recurso deve funcionar em tempo real, na busca por acompanhar as interações nas principais plataformas digitais ao longo das partidas e também nos períodos que antecedem e sucedem os jogos. Ecossistema esportivo mais democrático Cada vez mais, clubes e empresas ligados ao futebol têm utilizado a tecnologia para tornar o ecossistema esportivo mais saudável e democrático, algo presente em diversas áreas. Dessa forma, a brasileira Thaiany Klarmann é chefe de marketing do CUJU, aplicativo que conta com IA para analisar passes, chutes, agilidade e impulsão dos jogadores. A profissional, então, comentou sobre a forma que o programa capta os vídeos e produz um ranking totalmente livre de qualquer tipo de preconceito.