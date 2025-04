Palmeiras marca no fim e vence Sporting Cristal em estreia na Libertadores

Verdão ficou à frente do marcador duas vezes, mas sofreu o empate e contou com Richard Ríos, nos acréscimos, para decretar a vitória

Com o resultado, o Verdão iguala o Cerro Porteño na liderança do Grupo G, com uma rodada disputada. Os clubes se enfrentam na próxima semana, no Allianz Parque. Já no Brasileiro, o Verdão volta a campo no final de semana contra o Sport, no Recife.

Foi no sufoco, mas o Palmeiras estreou com vitória na Libertadores . Na noite desta quinta-feira (03), o Verdão bateu o Sporting Cristal por 3 a 2, em Lima, na estreia da Libertadores. Richard Ríos, com gol no último lance, decretou o triunfo alviverde.

Palmeiras começa mal, mas sai na frente

Com uma mudança no esquema tático, com três zagueiros, o Palmeiras começou a partida com mais posse de bola, mas sem criar oportunidades. O Sporting Cristal assustou primeiro, em cobrança de falta de González, que parou em boa defesa de Weverton. Depois, Chávez cabeceou sozinho no meio da área o goleiro alviverde salvou em cima da linha.

O Verdão teve sua primeira grande oportunidade com Estêvão. Após cruzamento de Piquerez, o atacante, sozinho, cabeceou ao lado do gol. Depois, Felipe Anderson recebeu na área e parou em Enríquez. Porém, na terceira oportunidade, o Palmeiras não desperdiçou. Após cruzamento na área, a bola ficou no meio de uma confusão, na qual Facundo Torres bateu para o gol. O goleiro chegou a defender, mas no rebote Estêvão aproveitou para abrir o placar.

Richard Ríos salva no final

No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor e criou as primeiras oportunidades. Felipe Anderson recebeu na área e bateu para defesa de Enríquez. Depois, Lucas Evangelista arriscou de longe e o goleiro salvou com a ponta dos dedos. O volante ainda teve nova chance, quando ficou com a bola após rebote na área, mas pegou errado e mandou para fora. Na sequência Martínez tabelou com Estêvão e finalizou para o arqueiro peruano defender.

Após as chances perdidas, o Verdão diminuiu um pouco a pressão e veio o castigo para o time alviverde. Depois de jogada pela esquerda, Távara ajeitou para Pretell, que acertou um foguete para empatar a partida. Quando o jogo parecia ficar nervoso, apareceu Flaco López. O argentino recebeu na área e acabou sendo derrubado por Sosa. Pênalti, que Piquerez soltou um canudo no meio do gol e colocou a equipe alviverde na frente.