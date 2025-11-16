Emissora abandona disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-Americana

Emissora abandona disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-AmericanaCom concorrência de Globo à CazéTV, Conmebol pretende anunciar os vencedores dos direitos de transmissão até o fim deste mês
Temendo prejuízo financeiro, a Record decidiu deixar a concorrência pelos direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana. As emissoras e plataformas interessadas — Globo, CazéTV, SBT, Disney e Paramount — entregaram suas propostas à Conmebol na última segunda-feira, enquanto o canal paulista optou por se retirar.
A desistência ocorreu após a área comercial da Record avaliar que o investimento para adquirir um dos pacotes — sobretudo o da Sul-Americana — seria mais alto do que o pago hoje pelo Brasileirão. Como os valores são definidos em dólar, amplia o custo para emissoras abertas.
Para se ter uma ideia, a empresa desembolsa atualmente cerca de R$ 215 milhões por ano pelos direitos do Brasileirão. A projeção interna verificou que, mesmo com cotas publicitárias, ficaria difícil para recuperar o montante investido nas competições continentais.
A Band, convidada inicialmente para participar das tratativas, também desistiu. Além desses casos, a Netflix, que também avaliou entrar na disputa, acabou optando por não oficializar uma proposta.
Libertadores e Sul-Americana na TV
O contexto atual indica para mais um ano de Libertadores na TV Globo em sinal aberto, mas com os demais pacotes ainda indefinidos. Sabe-se que Disney, Paramount e a própria Globo concorrem diretamente por dois blocos fechados. Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o cenário mais provável aponta para Disney assumindo um deles.
As negociações estão sob responsabilidade da FC Diez Media, com supervisão da consultoria Ernst & Young. A Conmbebol disponibilizará sete pacotes que abrangem 314 partidas anuais dos dois torneios aos vencedores.
Seis pacotes estarão divididos de forma equitativamente entre as competições continentais, ou seja, três para cada: um só para transmissão aberta ou multiplataforma e dois focados em serviços fechados. O último bloco é voltado a clipes e melhores momentos, disponibilizados com atraso mínimo de sete minutos.
A entidade ainda definirá, para o ciclo que começa em 2027, como ficará o critério de prioridade nas escolhas das partidas.
Próximos passos da licitação
A Conmebol planeja confirmar os vencedores da disputa até o fim deste mês. Até lá, as emissoras envolvidas aguardam o encerramento da análise técnica e financeira para se ajustarem aos pacotes. Essa etapa determinará a divisão dos direitos de transmissão dos torneios mais importantes do continente.
