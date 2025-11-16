Emissora abandona disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-Americana

Com concorrência de Globo à CazéTV, Conmebol pretende anunciar os vencedores dos direitos de transmissão até o fim deste mês

Temendo prejuízo financeiro, a Record decidiu deixar a concorrência pelos direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana. As emissoras e plataformas interessadas — Globo , CazéTV , SBT, Disney e Paramount — entregaram suas propostas à Conmebol na última segunda-feira, enquanto o canal paulista optou por se retirar.

A desistência ocorreu após a área comercial da Record avaliar que o investimento para adquirir um dos pacotes — sobretudo o da Sul-Americana — seria mais alto do que o pago hoje pelo Brasileirão. Como os valores são definidos em dólar, amplia o custo para emissoras abertas.

Para se ter uma ideia, a empresa desembolsa atualmente cerca de R$ 215 milhões por ano pelos direitos do Brasileirão. A projeção interna verificou que, mesmo com cotas publicitárias, ficaria difícil para recuperar o montante investido nas competições continentais.

A Band, convidada inicialmente para participar das tratativas, também desistiu. Além desses casos, a Netflix, que também avaliou entrar na disputa, acabou optando por não oficializar uma proposta.

Libertadores e Sul-Americana na TV

O contexto atual indica para mais um ano de Libertadores na TV Globo em sinal aberto, mas com os demais pacotes ainda indefinidos. Sabe-se que Disney, Paramount e a própria Globo concorrem diretamente por dois blocos fechados. Ainda de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, o cenário mais provável aponta para Disney assumindo um deles.