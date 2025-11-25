Jogador histórico do Flamengo opina sobre final da Libertadores: “Tem que ser nossa”Com chances de ser campeão brasileiro nesta terça-feira, Rubro-Negro encara o Palmeiras pelo tetra da Libertadores neste sábado (29), em Lima
A contagem regressiva para final da Libertadores ganhou um tom mais pessoal na segunda-feira (24), após Léo Moura manifestar seu apoio ao Flamengo no duelo contra o Palmeiras, no sábado (29), em Lima. O ex-lateral não hesitou ao comentar o que espera do time para decisão no Estádio Monumental U, no Peru, a partir das 18h (de Brasília).
Para Léo Moura, o Rubro-Negro “tem que levar esta Libertadores” e há confiança acerca da possibilidade. Ele também comentou sobre o possível título do Brasileirão, que pode ser definido nesta terça-feira (25).
“Tem que levar a Libertadores. E ainda está com chance de levar o Campeonato Brasileiro, mas essa Libertadores tem que ser nossa”, disse em entrevista ao repórter Netto Motta, do portal LeoDias, exibida no “Atualiza Já Esporte”.
Temporada de Arrascaeta
A declaração ocorreu logo após sua participação em uma partida beneficente em Maceió (AL), que reuniu diversos nomes conhecidos do esporte e do entretenimento. Ainda no ambiente descontraído do pós-jogo, ele falou também sobre o desempenho de Arrascaeta em 2025.
“Ele está fazendo por merecer. Virou um ícone rubro-negro. A gente como flamenguista também fica muito feliz”, afirmou.
Vínculos que permanecem
Apesar da entrevista tratar sobre o momento do clube, Léo Moura acabou revisitando sua relação com o Rubro-Negro — que defendeu entre 2005 e 2015. O tom mudou durante a entrevista, ficou mais emotivo, mas ele também brincou sobre uma vaguinha no elenco atual.
“45 minutos eu seria. Mas mais do que isso não… acho que daria para jogar 45 minutos”, respondeu.
Ele também recordou o desejo frustrado de encerrar a carreira no clube. “Não foi possível, mas tive uma passagem marcante e muito gratificante. Sou muito feliz e grato por tudo que o Flamengo me proporcionou”, completou.
Flamengo novamente em Lima
O cenário se assemelha ao de 2019: a capital peruana pintada de vermelho e preto às vésperas de uma decisão continental. Rubro-negros começaram o movimento para se deslocar a Lima já no último fim de semana, e a cidade vai se enchendo de brasileiros — visto que há palmeirenses em grande número também.
Rivais diretos na disputa pelo título nacional, Rubro-Negro e Alviverde disputam o inédito tetracampeonato da Libertadores neste sábado (29), a partir das 18h (de Brasília), em duelo único.
Antes disso, o time carioca mantém atenção no Campeonato Brasileiro e pode garantir o título nesta terça-feira (25). Para isso, precisa vencer o Atlético-MG na Arena MRV, às 21h30, e contar com derrota do Palmeiras diante do Grêmio, em Porto Alegre.
