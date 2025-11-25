Jogador histórico do Flamengo opina sobre final da Libertadores: “Tem que ser nossa”

Com chances de ser campeão brasileiro nesta terça-feira, Rubro-Negro encara o Palmeiras pelo tetra da Libertadores neste sábado (29), em Lima

Para Léo Moura, o Rubro-Negro “tem que levar esta Libertadores” e há confiança acerca da possibilidade. Ele também comentou sobre o possível título do Brasileirão, que pode ser definido nesta terça-feira (25) .

A contagem regressiva para final da Libertadores ganhou um tom mais pessoal na segunda-feira (24), após Léo Moura manifestar seu apoio ao Flamengo no duelo contra o Palmeiras, no sábado (29), em Lima. O ex-lateral não hesitou ao comentar o que espera do time para decisão no Estádio Monumental U, no Peru, a partir das 18h (de Brasília).

“Tem que levar a Libertadores. E ainda está com chance de levar o Campeonato Brasileiro, mas essa Libertadores tem que ser nossa”, disse em entrevista ao repórter Netto Motta, do portal LeoDias, exibida no “Atualiza Já Esporte”.

Temporada de Arrascaeta

A declaração ocorreu logo após sua participação em uma partida beneficente em Maceió (AL), que reuniu diversos nomes conhecidos do esporte e do entretenimento. Ainda no ambiente descontraído do pós-jogo, ele falou também sobre o desempenho de Arrascaeta em 2025.

“Ele está fazendo por merecer. Virou um ícone rubro-negro. A gente como flamenguista também fica muito feliz”, afirmou.

Vínculos que permanecem

Apesar da entrevista tratar sobre o momento do clube, Léo Moura acabou revisitando sua relação com o Rubro-Negro — que defendeu entre 2005 e 2015. O tom mudou durante a entrevista, ficou mais emotivo, mas ele também brincou sobre uma vaguinha no elenco atual.