Globo decide equipe de transmissão para a final da Libertadores; veja

Globo escolhe Luís Roberto como narrador, além de Caio Ribeiro e Júnior Maestro como comentaristas para a final entre Flamengo e Palmeiras / Crédito: Jogada 10

A Globo definiu a equipe de comunicadores que trabalhará em sua transmissão da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. O narrador será Luís Roberto, além de Caio Ribeiro e Júnior Maestro como comentaristas. A decisão ocorre no dia 29 de novembro (sábado), às 18h, no estádio Monumental U, em Lima, no Peru. O grupo mandará pelo menos 30 profissionais para o local da partida. A estratégia da emissora é abordar a decisão do principal torneio continental da América do Sul com maior intensidade pelo menos com dois dias de antecedência da partida decisiva. Portanto, no dia 27 de novembro (quinta-feira), Alex Escobar e Fred Bruno apresentarão as edições do Rio de Janeiro e São Paulo do “Globo Esporte” já em Lima. No dia da final, em 29 de novembro, o aquecimento para o duelo começa às 16h30, ou seja, uma hora e meia antes de a bola rolar.

Luís Roberto, Caio Ribeiro e Júnior Maestro terão as companhias de Alline Calandrini e Paulo Nunes, que estarão no gramado. Os jornalistas farão o papel de repórteres e principalmente vão relatar o ambiente de antes e durante a partida também diretamente do palco do jogo. Depois do apito final, a transmissão da Globo trará detalhes da celebração do time que será campeão, assim como festas por todo Brasil com a conquista, por meio de entradas ao vivo. Como escolheu mostrar a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, a emissora precisará fazer um ajuste em sua programação. Assim, não exibirá as novelas “Êta Mundo Melhor” e “Dona de Mim”. Se o jogo for para prorrogação e pênaltis, atrasará o início do Jornal Nacional e da novela “Três Graças”. Projeto digital da Globo exibirá decisão A GETV, recente projeto digital da Globo, estará com seus principais personagens no Peru. Com um período anterior de três horas para a partida, ou seja a partir de 15h, André Balada, Fred Bruno, Jordana Araújo, Mariana Spinelli e Sofia Arruda ficarão responsáveis por conduzir o pré-jogo. No caso, com análises, trajetórias dos finalistas no campeonato, informações, ambientes das chegadas de jogadores e torcedores, assim como outros destaques.

Durante a exibição do duelo, Jorge Iggor será o narrador, além de Bruno Formiga e Luana Maluf na função de comentaristas. A partir do momento em que houver definição do vencedor na final, os profissionais de comunicação iniciam o pós-jogo. Especialmente com análises, entrevistas e desdobramentos da celebração com o título. Cobertura no SporTV Entre os canais da Globo, o SporTV é o único que não transmitirá o jogo. Mesmo assim, fará a cobertura do compromisso decisivo com a presença in loco de Mariana Fontes e André Loffredo. No dia 28, nas vésperas do duelo, a dupla passará a fazer participações nas atrações da emissora. O intuito é que apresentem informações atualizadas tanto de Flamengo como Palmeiras. No dia da final, mesmo sem exibir o jogo, o SporTV prepara uma programação específica. O “Seleção SporTV” será um programa totalmente focado na Libertadores. O narrador Paulo Andrade passará a comandar o “Aquecimento SporTV”, a partir das 16h, nas adjacências do estádio, na companhia de Grafite e Ledio Carmona. Além disso, haverá entradas com reportagens, análises e o clima que antecede o apito inicial pelo país.