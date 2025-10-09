Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti quer evolução ofensiva do Brasil em amistoso contra Coreia do Sul

Treinador elogia desempenho defensivo da seleção nos duelos das Eliminatórias e agora volta as atenções para o ataque em compromissos na Ásia
Autor Gazeta Esportiva
Autor
Gazeta Esportiva Autor
Tipo Notícia

Às vésperas do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e ressaltou o que espera de evolução da seleção brasileira.

 

O treinador elogiou o comportamento defensivo da equipe nas Eliminatórias, mas deixou claro que quer ver mais qualidade ofensiva nesta nova apresentação.

“Gostei muito do jogo defensivo da equipe (nas partidas anteriores). O time foi compacto, unido e intenso. Amanhã (sexta) é uma oportunidade de mostrar a qualidade que têm os jogadores”, afirmou o italiano, nesta quinta-feira, 9.

Brasil: cobrança por qualidade

Ancelotti destacou que a formação tática não é o mais importante, e sim o desempenho coletivo. “Você pode jogar com quatro, três, cinco, não muda muito. O que importa é jogar um bom futebol”, explicou.

Exigências de Ancelotti

O técnico também reforçou a importância de colocar o objetivo coletivo acima das ambições individuais, citando o clima de união no grupo.

 

“Quero jogadores que pensem em estar no Mundial para vencer e não para serem os melhores do mundo. O ambiente é muito bom e isso é fundamental para atingir o objetivo.”

Desde que assumiu a seleção, Ancelotti soma quatro jogos: duas vitórias, um empate e uma derrota. O Brasil venceu Chile (3 a 0) e Paraguai (1 a 0), empatou com o Equador (0 a 0) e perdeu para a Bolívia (1 a 0).

