Ancelotti quer evolução ofensiva do Brasil em amistoso contra Coreia do Sul

Técnico Carlo Ancelotti em treino da seleção brasileira no Goyang Stadium, na Coreia do Sul / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Às vésperas do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, marcado para esta sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva e ressaltou o que espera de evolução da seleção brasileira. O treinador elogiou o comportamento defensivo da equipe nas Eliminatórias, mas deixou claro que quer ver mais qualidade ofensiva nesta nova apresentação.