Rodrygo celebra retorno à seleção após quase 7 meses: "Pareceu uma eternidade"

Atacante Rodrygo em treino da seleção brasileira no Goyang Stadium, na Coreia do Sul / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

Rodrygo está de volta à seleção brasileira. O atacante do Real Madrid foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão e voltou a integrar o elenco canarinho após quase sete meses. Ele comentou o longo período sem ser chamado e celebrou o retorno. "Foi um longo tempo, pareceu uma eternidade estar longe da seleção. Foi um tempo difícil, passei por muitas coisas durante esse tempo, mas foi bom para refletir e colocar a cabeça no lugar. Hoje me sinto bem e pronto para estar aqui novamente para entregar meu melhor e demonstrar minha melhor versão na Seleção", afirmou Rodrygo, em coletiva de imprensa em Seul, na Coreia do Sul.

"Com certeza evoluí em tudo na minha vida. Sou uma outra pessoa pelo momento que passei. Não gosto de falar muito sobre o tema porque acho que já não vem mais ao caso. O importante é que estou bem, recuperado. O que posso dizer é que sou uma nova pessoa e, com certeza, um jogador melhor também. Espero demonstrar isso dentro de campo com a seleção e durante toda a temporada. Mas estou feliz e bem mentalmente", completou. Relação antiga com Ancelotti O jogador tem uma forte relação com Ancelotti, com quem trabalhou por no Real Madrid por quatro anos. Apesar disso, o ex-Santos descartou que já tem uma vaga garantida na Copa do Mundo de 2026. "Não estou com um pé lá, acho que ninguém tem lugar garantido. Sei que tenho que demonstrar muito ainda, principalmente por confiar no meu potencial e no meu talento. Preciso demonstrar muito mais, e me cobro todos os dias muito por isso, para estar cada vez melhor na Seleção. Claro que tem toda a trajetória com o Ancelotti, por ter sido nosso treinador no Real Madrid nos últimos anos, mas ele deixa claro a todo momento que ninguém tem lugar garantido. Estar jogando bem no seu clube é imprescindível para estar sempre na seleção e, quem sabe, chegar na Copa do Mundo", pontuou.

Rodrygo ainda explicou a importância de ter o italiano à frente do Brasil. Para ele, a presença de Ancelotti passa mais credibilidade e gera respeito por parte dos adversários. O jogador rasgou elogios ao comandante. "Prazer estar com o Ancelotti aqui, é um cara que me ajudou muito na carreira. Com certeza, nas mãos dele, eu evolui de nível. É um prazer reencontrá-lo e vê-lo falar o quanto está gostando do ambiente. Eu o falei que o ambiente é sempre muito bom, e por isso gostando tanto de estar aqui. Foi um longo período longe, mas agora estou de volta, bem e espero entregar o meu melhor", comentou. "Quando você está dentro de campo, olha para fora e tem o Ancelotti te conduzindo, isso passa um peso diferente, até para os adversários, que vão jogar contra o Brasil que tem o Ancelotti como treinador. O pessoal respeita um pouco mais e isso passa uma credibilidade maior. Sempre vou rasgar elogios a ele, porque foi o treinador que me fez crescer. Ter um treinador desse fora de campo é sem palavras", reforçou.