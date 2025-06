Brasil vence pela 1ª vez com Ancelotti e garante vaga na Copa do Mundo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 está oficialmente iniciada e o Brasil vai embarcar mais uma vez nesse sonho global. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nesta terça-feira, 10, em jogo marcado pelo brilho de Vinicius Júnior, autor do gol decisivo, a seleção garantiu sua vaga no Mundial que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. Foi o primeiro triunfo do técnico Carlo Ancelotti no comando da pentacampeã do mundo.

O resultado não apenas assegura a presença brasileira em mais uma edição do torneio, mas também mantém intacta a histórica hegemonia do país: o Brasil segue como a única nação a disputar todas as Copas desde a primeira, em 1930. Nas Eliminatórias, ocupa a terceira colocação, somando 25 pontos até aqui.