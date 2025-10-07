Bento revela possibilidade de ser titular da seleção contra Coreia do Sul

Bento revela possibilidade de ser titular da seleção contra Coreia do SulDe volta à Amarelinha, goleiro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, relata conversa com Taffarel sobre a disputa na posição para o duelo da próxima sexta-feira, 10
O goleiro Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, comentou os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão na Data Fifa. O atleta também falou da lesão do companheiro Ederson e revelou que, após o ocorrido, teve conversas com o preparador de arqueiros Taffarel sobre uma possível vaga como titular diante dos coreanos.
"A gente conversou com o Taffarel. Existe, sim, uma ideia de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido. O treinador vai definir isso no final. Independente disso, se eu for jogar um jogo ou outro, tenho que dar o meu melhor, representar bem e aproveitar essa oportunidade, que é muito boa pra mim", disse.
Apesar de estar presente em todas as convocações de Ancelotti desde a chegada do treinador, o goleiro afirmou que não deve achar que tem lugar garantido na Copa do Mundo de 2026, mas destacou que disputar o torneio seria um sonho.
"Acho que eu não posso achar que tenho um lugar garantido. Jamais vou pensar dessa maneira, isso é da minha pessoa: sempre conquistar e trabalhar para poder estar aqui novamente em outras convocações. Graças a Deus, me machuco muito pouco, e acho que isso é muito importante para ter uma sequência na seleção. Se no final meu nome estiver entre os 23 convocados para a Copa do Mundo, vai ser a maior conquista da minha carreira. Então vou trabalhar para conquistar esse sonho", afirmou.
"Uma grande oportunidade. Se eu for jogar, é segurar firme a oportunidade e não soltar mais. Como citei, a Copa do Mundo está chegando, então é muito importante aproveitar para estar no final", completou.
Seleção de volta à Ásia
O atleta ainda relembrou o pentacampeonato mundial do Brasil, conquistado na Coreia do Sul e no Japão, e destacou que o retorno aos países traz uma motivação especial para a equipe.
"Lembro da Copa do Mundo de 2006. São lembranças de Copa do Mundo que, quando você é novo, fazem acreditar que um dia pode estar lá. Hoje, estar aqui, tendo essa oportunidade e podendo sonhar em disputar uma Copa do Mundo, já é muito gratificante. Passar por esse caminho na Coreia e no Japão é muito importante para a nossa Seleção. O Brasil foi campeão aqui em 2002, e acho que isso dá uma força a mais para seguirmos acreditando e evoluindo, pois tenho certeza de que as coisas vão acontecer da melhor maneira em 2026 e, no final, vamos estar lá", finalizou.
Amistosos na Ásia
O Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O duelo contra os coreanos está marcado para sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), enquanto o jogo diante dos japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30min.