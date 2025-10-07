Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bento revela possibilidade de ser titular da seleção contra Coreia do Sul

De volta à Amarelinha, goleiro do Al-Nassr, da Arábia Saudita, relata conversa com Taffarel sobre a disputa na posição para o duelo da próxima sexta-feira, 10
O goleiro Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, comentou os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão na Data Fifa. O atleta também falou da lesão do companheiro Ederson e revelou que, após o ocorrido, teve conversas com o preparador de arqueiros Taffarel sobre uma possível vaga como titular diante dos coreanos.

 

"A gente conversou com o Taffarel. Existe, sim, uma ideia de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido. O treinador vai definir isso no final. Independente disso, se eu for jogar um jogo ou outro, tenho que dar o meu melhor, representar bem e aproveitar essa oportunidade, que é muito boa pra mim", disse.

Apesar de estar presente em todas as convocações de Ancelotti desde a chegada do treinador, o goleiro afirmou que não deve achar que tem lugar garantido na Copa do Mundo de 2026, mas destacou que disputar o torneio seria um sonho.

"Acho que eu não posso achar que tenho um lugar garantido. Jamais vou pensar dessa maneira, isso é da minha pessoa: sempre conquistar e trabalhar para poder estar aqui novamente em outras convocações. Graças a Deus, me machuco muito pouco, e acho que isso é muito importante para ter uma sequência na seleção. Se no final meu nome estiver entre os 23 convocados para a Copa do Mundo, vai ser a maior conquista da minha carreira. Então vou trabalhar para conquistar esse sonho", afirmou.

"Uma grande oportunidade. Se eu for jogar, é segurar firme a oportunidade e não soltar mais. Como citei, a Copa do Mundo está chegando, então é muito importante aproveitar para estar no final", completou.

Seleção de volta à Ásia

O atleta ainda relembrou o pentacampeonato mundial do Brasil, conquistado na Coreia do Sul e no Japão, e destacou que o retorno aos países traz uma motivação especial para a equipe.

"Lembro da Copa do Mundo de 2006. São lembranças de Copa do Mundo que, quando você é novo, fazem acreditar que um dia pode estar lá. Hoje, estar aqui, tendo essa oportunidade e podendo sonhar em disputar uma Copa do Mundo, já é muito gratificante. Passar por esse caminho na Coreia e no Japão é muito importante para a nossa Seleção. O Brasil foi campeão aqui em 2002, e acho que isso dá uma força a mais para seguirmos acreditando e evoluindo, pois tenho certeza de que as coisas vão acontecer da melhor maneira em 2026 e, no final, vamos estar lá", finalizou.

 

Amistosos na Ásia

O Brasil enfrentará Coreia do Sul e Japão nesta Data Fifa, em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. O duelo contra os coreanos está marcado para sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília), enquanto o jogo diante dos japoneses acontecerá no dia 14, às 7h30min.

