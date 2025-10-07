Bento revela possibilidade de ser titular da seleção contra Coreia do Sul

Goleiro Bento em treino da seleção brasileira no Goyang Stadium, na Coreia do Sul / Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O goleiro Bento, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, comentou os amistosos da seleção brasileira contra Coreia do Sul e Japão na Data Fifa. O atleta também falou da lesão do companheiro Ederson e revelou que, após o ocorrido, teve conversas com o preparador de arqueiros Taffarel sobre uma possível vaga como titular diante dos coreanos. "A gente conversou com o Taffarel. Existe, sim, uma ideia de eu jogar contra a Coreia, mas ainda não tem nada decidido. O treinador vai definir isso no final. Independente disso, se eu for jogar um jogo ou outro, tenho que dar o meu melhor, representar bem e aproveitar essa oportunidade, que é muito boa pra mim", disse.

Apesar de estar presente em todas as convocações de Ancelotti desde a chegada do treinador, o goleiro afirmou que não deve achar que tem lugar garantido na Copa do Mundo de 2026, mas destacou que disputar o torneio seria um sonho. "Acho que eu não posso achar que tenho um lugar garantido. Jamais vou pensar dessa maneira, isso é da minha pessoa: sempre conquistar e trabalhar para poder estar aqui novamente em outras convocações. Graças a Deus, me machuco muito pouco, e acho que isso é muito importante para ter uma sequência na seleção. Se no final meu nome estiver entre os 23 convocados para a Copa do Mundo, vai ser a maior conquista da minha carreira. Então vou trabalhar para conquistar esse sonho", afirmou. "Uma grande oportunidade. Se eu for jogar, é segurar firme a oportunidade e não soltar mais. Como citei, a Copa do Mundo está chegando, então é muito importante aproveitar para estar no final", completou.