Fabrício Bruno valoriza elogios de Ancelotti e projeta amistosos na Ásia

O zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, celebrou os elogios do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti. O defensor foi convocado pelo italiano para defender o Brasil nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Ásia. “Fico feliz pelos elogios. Acho que isso é fruto de muito trabalho no dia a dia, no meu clube e aqui na Seleção. Venho para ajudar, para somar, então estou sempre à disposição para fazer o meu melhor”, disse Fabrício Bruno, em entrevista à CBF TV, após o treino do Brasil dessa segunda-feira, 6.

Durante a coletiva de convocação, Ancelotti afirmou ter gostado do desempenho do zagueiro do Cruzeiro contra o Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias. Na ocasião, o jogador substituiu Marquinhos, desfalque por lesão. "Convoquei Fabrício Bruno porque tivemos a lesão de Marquinhos, uma possível lesão de Bremer e a lesão de Alexsandro. Precisávamos de um zagueiro. Eu gostei do seu jogo contra a Bolívia, em condições muito complicadas", explicou o técnico. Desempenho pelo Brasil A convocação foi a oitava do zagueiro de 29 anos para a seleção brasileira, sendo a primeira para o amistosos contra Inglaterra e Espanha, em março de 2024, ainda sob o comando de Dorival Júnior. Ao todo, ele soma três partidas pelo Brasil.