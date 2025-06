Em estreia de Ancelotti, Brasil empata sem gols com o Equador fora de casa

Na terça-feira, 10, acontecerá o primeiro encontro de Ancelotti com a torcida brasileira, diante do Paraguai, às 21h35, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Nem de longe foi a estreia dos sonhos de Carlo Ancelotti. No primeiro jogo do comandante italiano à frente da seleção brasileira, apenas um empate por 0 a 0 diante do Equador, nesta quinta-feira, 5, no estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (EQU).

A pentacampeã mundial ocupa, por ora, a quarta posição das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, 10, acontecerá o primeiro encontro de Ancelotti com a torcida brasileira, diante do Paraguai, às 21h35, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).