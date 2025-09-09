Brasil sente altitude, perde para a Bolívia e tem sua pior campanha nas Eliminatórias

Richarlison em disputa de bola na partida entre Bolívia e Brasil, pelas Eliminatórias / Crédito: Daniel MIRANDA / AFP

Na altitude de 4,1 mil metros, o Brasil sentiu o fator físico e foi derrotado pela Bolívia por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Miguelito, nos acréscimos do primeiro tempo. O resultado marcou a primeira derrota da equipe sob comando do técnico Carlo Ancelotti e confirmou a pior campanha da história da Canarinho nas Eliminatórias, com 28 pontos somados – superando a classificatória para a Copa de 2002, quando fez 30 pontos. Com praticamente tudo resolvido nas Eliminatórias, restou uma única narrativa para a rodada final: a disputa por uma vaga na repescagem envolvendo a Bolívia e a Venezuela – que enfrentou a Colômbia como mandante no Estádio Monumental de Maturín. Que me desculpe Carlo Ancelotti, mas é difícil não se comover com o apelo de um povo que não vê sua seleção em uma Copa do Mundo há 32 anos.

E os torcedores bolivianos fizeram sua parte: lotaram o Estádio Municipal de El Alto para, no grito, tentar ajudar de alguma forma a La Verde a derrotar o Brasil, seleção com a camisa mais pesada do planeta. É verdade que a Canarinho não tinha tantas pretensões em jogo, a não ser evitar a pior campanha da história nas Eliminatórias. O fator altitude também impactou demais o desempenho dos que vestiam amarelo. Afinal, por lá, os comandados de Ancelotti precisaram jogar no estádio com maior altitude da Bolívia e o segundo mais alto da América do Sul, perdendo apenas para a praça esportiva Daniel Alcides Carrión, em Cerro de Pasco, no Peru, a 4.378 metros acima do nível do mar. A cada arrancada necessária para disputar uma bola ou tentar um avanço no ataque, a expressão de falta de fôlego ficava evidente nos brasileiros. Na escalação, o treinador italiano aproveitou para rodar o time. Apenas Alisson e Bruno Guimarães, que foram titulares na vitória contra o Chile, no Maracanã, também estiveram presentes na equipe inicial diante da Bolívia. Dentro das limitações físicas impostas pela altitude, a Canarinho até se portou bem na maior parte da primeira etapa, embora tenha ido para o vestiário em desvantagem. Se no Municipal de El Alto a partida caminhava em ritmo morno, no Monumental de Maturín o cenário era oposto: completamente frenético, com a Venezuela abrindo vantagem duas vezes e a Colômbia buscando o empate. Para a Bolívia, além da obrigação de vencer, havia a angústia de torcer por um tropeço da La Vinotinto.

O suspiro de alívio dos bolivianos – não ironicamente – veio nos acréscimos, quando o lateral Roberto foi derrubado na área por Bruno Guimarães. O árbitro, que inicialmente não marcou a falta, assinalou a penalidade após revisão no VAR. Na marca da cal, o jovem Miguelito, que atua no América-MG e pertence ao Santos, teve personalidade e não desperdiçou. No segundo tempo, não demorou para a Colômbia abrir 5 a 2 na Venezuela. O cenário passou a ser todo da Bolívia: bastava segurar a vitória, já que um eventual empate representaria a eliminação. Virou um jogo de sobrevivência para os donos da casa, enquanto do lado brasileiro, crescia o incômodo de Ancelotti com o resultado. O italiano tentou. Colocou a “tropa” formada por Raphinha, Estêvão e João Pedro para tentar chacoalhar o sistema ofensivo do Brasil, que pouco conseguiu criar. Na prática, não houve o impacto esperado e o time seguiu inoperante. A altitude é cruel.

A Bolívia, com menos ímpeto, não se incomodou com o rumo que o confronto estava tomando, sem alteração no placar. E assim prevaleceu. Na Venezuela, a partida terminou 6 a 3 para a Colômbia. Final feliz para a La Verde e vida que segue para a Amarelinha. Bolívia 0x1 Brasil: ficha técnica Bolívia

Lampe; Medina (Yomar Rocha), Haquín, Morales, Fernández; Melgar, Villamil, Vaca (Héctor Cuéllar); Paniagua, Enzo Monteiro (Algarañaz) e Miguelito. Téc: Oscar Villegas Brasil

4-3-3: Alisson; Vitinho (Marquinhos), Alexsandro Ribeiro, Fabrício Bruno e Caio Henrique; Andrey (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Paquetá; Samuel Lino (Estêvão), Richarlison (João Pedro) e Luiz Henrique (Raphinha). Téc: Carlo Ancelotti