Brasil joga em outubro? Veja tabela de jogos do mês da seleção

Após garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira inicia uma nova fase de preparação sob o comando de Ancelotti com amistosos na Ásia

Depois de encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas com a classificação garantida para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti entra em campo em dois amistosos internacionais no continente asiático.

A Seleção Brasileira já tem compromissos confirmados para outubro de 2025.

Seleção inicia preparação com Ancelotti no comando

Depois de passar por Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior nos primeiros anos do ciclo, a equipe nacional agora é liderada pelo italiano Carlo Ancelotti, que deixou o Real Madrid para assumir a Seleção a pouco mais de um ano do Mundial.

O objetivo, a partir de agora, é dar ritmo e testar formações visando os jogos que acontecerão nos Estados Unidos, México e Canadá.



A estreia de Ancelotti em compromissos oficiais foi marcada por uma derrota para a Bolívia em El Alto, no encerramento das Eliminatórias.

Agora, a expectativa é observar ajustes no estilo de jogo durante os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.