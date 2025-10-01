Brasil joga em outubro? Veja tabela de jogos do mês da seleção

Quando o Brasil joga em outubro? Veja tabela de jogos do mêsApós garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira inicia uma nova fase de preparação sob o comando de Ancelotti com amistosos na Ásia
A Seleção Brasileira já tem compromissos confirmados para outubro de 2025.
Depois de encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas com a classificação garantida para a Copa do Mundo de 2026, a equipe comandada pelo técnico Carlo Ancelotti entra em campo em dois amistosos internacionais no continente asiático.
Seleção inicia preparação com Ancelotti no comando
Depois de passar por Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior nos primeiros anos do ciclo, a equipe nacional agora é liderada pelo italiano Carlo Ancelotti, que deixou o Real Madrid para assumir a Seleção a pouco mais de um ano do Mundial.
O objetivo, a partir de agora, é dar ritmo e testar formações visando os jogos que acontecerão nos Estados Unidos, México e Canadá.
A estreia de Ancelotti em compromissos oficiais foi marcada por uma derrota para a Bolívia em El Alto, no encerramento das Eliminatórias.
Agora, a expectativa é observar ajustes no estilo de jogo durante os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.
Tabela de jogos do Brasil em outubro de 2025
Veja as partidas já confirmadas para o mês:
Amistosos internacionais
- República da Coreia x Brasil – 10 de outubro, sexta-feira, às 8h (Brasília), no Seoul World Cup Stadium
- Japão x Brasil – 14 de outubro, terça-feira, às 7h30 (Brasília), no Estádio de Tóquio
Amistosos futuros já estão no radar
Além da agenda de outubro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já planeja outros compromissos da Seleção.
Em novembro, estão previstos amistosos contra seleções africanas, com negociações avançadas com África do Sul, Egito, Tunísia e Marrocos.
Já em 2026, antes da Copa do Mundo, o calendário prevê confrontos contra equipes europeias em março e junho.
Outro ponto em discussão é a definição da base de treinos da Seleção para o Mundial. A preferência da comissão técnica é por uma cidade da costa leste dos Estados Unidos, como Orlando, o que pode facilitar a logística das viagens durante a competição.