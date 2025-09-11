Pré-venda de ingressos da Copa do Mundo 2026 atrai mais de 1,5 milhão de pessoas

Torcedores de 210 países demonstraram interesse em estar presentes no Mundial, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá / Crédito: Jogada 10

A tendência é que a procura para a próxima Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos, México e Canadá seja intensa por parte dos torcedores. Afinal, um dia após a abertura de inscrições para o sorteio da Pré-venda de ingressos do Mundial de 2026, a Fifa recebeu mais de 1,5 milhão de fãs cadastrados. Torcedores interessados (apenas 18 anos ou mais) deverão se cadastrar no sistema da entidade para gerar um Fifa ID válido, e escolher as partidas que deseja assistir. Depois disso, basta aguardar pelo sorteio. A organização do evento notificará os sorteados a partir do dia 29 de setembro, com janelas específicas de compras a partir de 1º de outubro. Dessa forma, cada torcedor pode comprar até quatro ingressos para dez partidas.

Clientes da bandeira de cartão (escolhida pela entidade) de 210 países participaram. Assim, o maior número de inscrições vêm de Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. “O grande número de inscrições recebidas comprova o enorme entusiasmo gerado pela Copa do Mundo FIFA 26 em todo o mundo e o fato de que este evento está prestes a se tornar um marco na história do futebol”, disse Heimo Schirgi, Diretor de Operações da Copa do Mundo 2026. Para a fase de grupos, os preços partem de US$ 60 (cerca de R$ 325 no câmbio atual). Mas podem chegar a US$ 6.730 (cerca de R$ 37 mil) para assentos exclusivos. Esta, aliás, será a primeira Copa do Mundo com preços dinâmicos, o que fará com que o valor do ingresso flutue de acordo com a demanda para o jogo em questão.

Vendas para a Copa do Mundo serão em três etapas A próxima etapa de vendas será em outubro, com data prevista entre os dias 27 e 31 para inscrição. Para comprar, a expectativa é que a abertura seja entre o fim de novembro e o começo de dezembro. Assim como na primeira fase, haverá inscrição, sorteio aleatório e concessão de horários de compra aos selecionados. Já a terceira ocorrerá após o sorteio dos grupos da Copa, em dezembro. Mais perto do torneio, ingressos remanescentes poderão ser adquiridos em sistema de ordem de chegada. “A dez meses do pontapé inicial da Copa do Mundo da Fifa 26, estamos muito felizes em lançar a primeira fase de vendas de ingressos do torneio”, disse Heimo Schirgi, Diretor de Operações da Copa 2026.