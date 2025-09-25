Fifa divulga os mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira os nomes

Fifa divulga os mascotes da Copa do Mundo de 2026; confira os nomesPróxima edição do Mundial terá 48 seleções e três mascotes diferentes, das respectivas sedes Canadá, Estados Unidos e México
A Fifa apresentou, nesta quinta-feira (25), os três mascotes da Copa do Mundo de 2026 e seus respectivos nomes. Caberá a Canadá, México e Estados Unidos sediar a próxima edição do Mundial e cada país terá uma mascote que representa seus símbolos nacionais.
Dessa forma, “Clutch, the Bald Eagle”, meio-campista, é a mascote dos Estados Unidos. Será uma águia careca, um dos símbolos do país, enquanto o termo “clutch” destaca atletas importantes em momentos decisivos de uma partida.
Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025
Além disso, “Maple, the Moose”, um alce que leva o nome da folha presente na bandeira do Canadá, representa o país. O animal aparecerá como um goleiro. Quem representará a cultura mexicana, será um felino: “Zayu, the Jaguar”. Ele será um atacante, pois apresenta velocidade e garra, assim como um jaguar.
Mudanças da próxima edição
Em 2026, a Copa do Mundo passará a ter 48 seleções. Esta será a primeira vez que um Mundial vai contar com três sedes, visto que, até então, com exceção de 2022 (Japão e Coreia do Sul), todas tiveram apenas uma.
A competição, neste sentido, terá doze grupos de quatro seleções. As duas melhores de cada chave e as oito melhores terceiras colocadas avançam à segunda fase, que dará início ao mata-mata.
Cada uma das 48 seleções atuará em três grandes áreas: Costa Oeste, Central e Costa Leste. A abertura acontece no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na Cidade do México, em partida com os donos da casa. A final, por sua vez, ocorre no dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Por fim, a fase de grupos terá 72 jogos (entre 11 e 27 de junho). A primeira parte do mata-mata irá de 28 de junho a 3 de julho, em 14 cidades, enquanto as oitavas de final ocorrerão em oito estádios, entre 4 e 7 de julho. A partir das quartas de final, a Copa do Mundo terá partidas apenas nos Estados Unidos.
