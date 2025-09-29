CazéTV cria universo imersivo e expande projeto da Copa do Mundo para fora da internet

Canal liderado por Casimiro Miguel promete ação capaz de aproximar ainda mais a interação e relação com o público durante o Mundial Fifa 2026 / Crédito: Jogada 10

Se a Copa do Mundo 2026 terá um formato inédito, a forma de torcer também terá novidades. Isso porque a ‘CazéTV’ se uniu com a ‘TM1 Brand Experience’ para o lançamento de um projeto que visa transformar a experiência do torcedor durante o Mundial. Com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, o espaço terá capacidade para receber até 5 mil pessoas e funcionará como um parque temático do futebol, mesclando entretenimento, interatividade e tecnologia. O anúncio da ‘Casa CazéTV’, como foi denominada pelo canal, ocorreu no último domingo (28) em meio à transmissão da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, por 2 a 1, pelo Brasileirão. A proposta do projeto é criar um ambiente físico onde os fãs do canal possam vivenciar a cobertura imersiva da Copa, ou seja, como se estivessem dentro da própria emissora.

O espaço contará com estúdios abertos, ambientes imersivos, ativações de marcas, shows, presença de convidados especiais e diversas experiências exclusivas. Um dos objetivos da ação vislumbra estreitar o laço entre público e criadores de conteúdo, transferindo a comunidade digital para o mundo real. “Estamos oferecendo um ambiente onde fãs e patrocinadores vivam a Copa juntos, com a mesma autenticidade e alcance que tornaram a CazéTV um sucesso”, afirmou Giamile Rossato, head de Negócios do canal do Youtube. Cocriação com especialistas O desenvolvimento do projeto ocorre em parceria com a ‘tm1 Brand Experience’ — responsável por projetos de grande porte no Brasil, como a NBA House. Segundo Bernardo Dinardi, CEO da empresa, a proposta representa um marco cultural para o país: “Mais do que um evento, a Casa CazéTV nasce como um marco cultural. O maior projeto de brand experience esportiva já realizado no Brasil, reunindo fãs, marcas e parceiros em um ambiente que vai além do entretenimento”, celebrou.