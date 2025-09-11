Galvão Bueno vai narrar a Copa de 2026 no SBT; veja detalhes

Galvão Bueno vai narrar a Copa do Mundo 2026 no SBT; veja detalhesNarrador lendário estará de volta e será a voz dos principais jogos do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá
Após se despedir oficialmente das transmissões na Copa do Catar, em 2022, Galvão Bueno havia se afastado do microfone.
Nos últimos anos, se dedicou a projetos pessoais, um programa na Band e transmissões pontuais na Amazon Prime Video. Agora, o narrador retoma o posto em grande estilo.
O SBT fechou parceria com a NSports, empresa da qual Galvão é sócio, para tê-lo como a voz principal da Copa do Mundo de 2026, segundo a Folha de S. Paulo. O anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.
Detalhes do acordo de Galvão Bueno com o SBT
Galvão Bueno vai narrar os jogos da Seleção Brasileira, a grande final e outros confrontos importantes do torneio.
Tiago Leifert, que já integra o time do SBT, seguirá como titular das transmissões e também participará de programas especiais ao longo do Mundial.
O acerto reforça a aposta do SBT em dividir o protagonismo da cobertura esportiva no País. A emissora terá os direitos de transmissão do torneio na TV aberta, dividindo espaço com a Globo, que transmitirá 52 partidas, e com a CazéTV, que exibirá os jogos pelo YouTube.
Galvão em múltiplas frentes
A parceria com o SBT não interfere no contrato de Galvão com a Band, onde ele apresenta o programa “Galvão e Amigos” às segundas-feiras.
O narrador também mantém vínculo com a Amazon Prime Video, plataforma em que já voltou a narrar partidas.
O retorno à Copa do Mundo marca mais um capítulo na trajetória de quem se tornou sinônimo de grandes emoções esportivas. Para os fãs, será a chance de ouvir novamente bordões que atravessaram gerações.
