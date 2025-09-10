Ancelotti fala sobre dificuldade em jogar na altitude e aborda atmosfera hostil na Bolívia

Apesar da derrota, o Brasil já possuía sua vaga para Copa garantida desde junho, quando a Seleção venceu o Paraguai em São Paulo / Crédito: DANIEL MIRANDA/AFP

Carlo Ancelotti vivenciou seu jogo mais difícil desde o início de sua passagem à frente da Seleção Brasileira nesta terça-feira, 9, na derrota por 1 a 0 para a Bolívia, na altitude de mais de 4 mil metros de El Alto, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Passada a partida, o treinador italiano comentou o “jogo complicado” nas alturas, admitindo que as consequências do ar rarefeito fizeram a diferença para que ele perdesse sua invencibilidade como técnico do Brasil.

“Foi muito complicado, difícil, há os componentes técnico e físico. Era bastante normal, agora não temos muito o que fazer. Preparar bem para os próximos dois amistosos e seguir rumo ao nosso objetivo que é nos prepararmos bem para o Mundial”, disse Ancelotti. “Acho que o time fez bem nesses jogos e tenho máxima confiança no time, nos jogadores. Vamos fazer um Mundial exitoso. O jogo de hoje foi muito especial em todos os sentidos, o VAR decidiu o pênalti, arbitragem… obviamente vamos melhorar para tentar colocar um jogo melhor em campo”, completou. “Catimba na altitude” Fato é que a altitude não foi o único trunfo dos bolivianos para sair com a vitória e manter vivo o sonho de disputarem a próxima Copa do Mundo. Ao longo do jogo, mais precisamente após a Bolívia abrir o placar, gandulas passaram a demorar mais tempo para repor a bola em campo e, inclusive, levaram embora as bolas que deveriam ficar ao longo da linha lateral justamente para evitar que esse tipo de “catimba” aconteça. A torcida local também contribuiu para o ambiente hostil, atirando objetos em campo que por pouco não atingiram jogadores como Bruno Guimarães e Caio Henrique. Até mesmo o presidente da CBF, Samir Xaud, reclamou da atmosfera do estádio e a falta de segurança para a delegação brasileira.