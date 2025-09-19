Pressionada pelo SBT, Globo antecipa vendas comerciais da Copa do Mundo 2026

A emissora assegurou mais da metade dos jogos do Mundial da Fifa, mas perdeu exclusividade na transmissão em TV aberta / Crédito: Jogada 10

A Rede Globo decidiu se movimentar e antecipar o lançamento de seus pacotes comerciais para a Copa do Mundo de 2026. Nos bastidores, a iniciativa é vista como resposta à crescente movimentação de concorrentes no mercado esportivo — neste caso, o SBT. Isso porque a emissora da família Abravanel rompeu o domínio da rival na TV aberta e também transmitirá o Mundial da Fifa. Essa antecipação por parte da Globo, de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, se deu pelo acordo entre Fifa, SBT e NSports. O pacote da concorrente inclui streaming e televisão aberta, que deverá contar com Galvão Bueno na narração.

O início da comercialização dos espaços publicitários ocorre, habitualmente, mais próximo ao torneio. Contudo, a emissora deu um passo estratégico para garantir vantagens comerciais que possam mantê-la na liderança do segmento. Globo na Copa do Mundo A Rede Globo assegurou a transmissão de 55 das 104 partidas — incluindo jogos da Seleção, fases eliminatórias e a final — divididas entre TV aberta e fechada. Ou seja, se dividirá, a princípio, apenas com o SporTV. No campo comercial, a emissora pretende arrecadar até R$ 2 bilhões com a venda de cotas publicitárias vinculadas ao torneio. Conforme adiantado também pela Folha, o projeto contará com seis cotas principais e valores que giram entre R$ 180 e R$ 220 milhões. Haverá cotas adicionais para integração com redes sociais e conteúdos digitais. CazéTV x GE TV x novos formatos Paralelamente, a emissora estuda meios de intensificar sua presença no meio digital até a realização do torneio e aposta na GE TV para isso. O novo projeto do canal também é um movimento direto às novas concorrências que vêm surgindo na atualidade, caso, por exemplo, da CazéTV.

O canal liderado por Casimiro Miguel, aliás, é o detentor do pacote mais completo da competição, com direito a todas partidas. Ambas as plataformas demonstram o avanço do chamado sportertainment — fenômeno que une esporte e entretenimento no engajamento de audiência com conteúdos descontraídos e linguagem adaptada à cultura digital. A movimentação é reflexo de uma mudança no comportamento do consumidor, especialmente o jovem, que hoje busca flexibilidade, interatividade e múltiplas formas de acompanhar eventos esportivos.