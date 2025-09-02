Times dos ministros do STF: para que clube torce cada um? Descubra

Ministros do STF torcem principalmente para equipes dos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. / Crédito: Reprodução

No Supremo Tribunal Federal (STF), onde os ministros se preparam para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta trama golpista de 8 de janeiro, o futebol também tem espaço. Para além dos processos que envolvem diretamente o esporte, cada ministro carrega suas paixões clubísticas — algumas até vividas intensamente nas arquibancadas. Confia abaixo o time que torce cada ministro.

A relação do futebol com os ministros do STF É o caso do ministro Alexandre de Moraes, que não só já participou de vaquinha para pagamento de dívida da Neo Química Arena, mas também já foi visto no estádio do Corinthians. Já o ministro Flávio Dino costumeiramente cita o Botafogo e chegou até a exibir a camisa do clube em comemoração de casamento em 2024, após o time se sagrar campeão da Libertadores da América. Com exceção à ministra Carmén Lúcia — sem time declarado até a publicação dessa matéria —, as autoridades variam entre torcer principalmente para times das regiões sul e sudeste, não havendo torcedores de times nordestinos como Ceará e Fortaleza. As principais torcidas se concentram em São Paulo. O ministro Cristiano Zanin, são paulino, falou pela primeira vez sobre sua torcida em uma entrevista ao Mbm Escritório de Ideias, em 2017.

Além do Tricolor Paulista, quem possui torcedores no STF é o Palestra Itália, time de Dias Toffoli. Na época de sua posse, em 2018, o ministro chegou a ser presenteado por Alexandre de Morais com uma camisa autografa do Verdão. Há ainda os que escolheram o Alvinegro Praiano de Pelé, como é o caso de Gilmar Mendes e André Mendonça. Gilmar, em 2019, chegou a ser presenteado pelo clube com uma camisa oficial antes de um jogo contra o Flamengo, e agradeceu o agrado nas redes sociais.

"Na oportunidade, recebi mais uma camisa do Santos para minha coleção! Desde já na torcida pelo Peixe amanhã no Rio, onde enfrenta o Flamengo em pleno Maracanã na disputa pelo título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro", publicou ele na rede social X.

A torcida de André Mendonça já foi mais pública. Nos anos de 2019 e em 2022, o ministro se fez presente na Vila Belmiro ao lado de Bolsonaro, vestindo a camisa do clube santista. Nas redes sociais, o ministro chegou a revelar que havia se tornado sócio-torcedor da equipe. Edson Fachin é o único dentre os ministros que não torce para equipes do eixo Rio de Janeiro — São Paulo, sendo adepto ao Coritiba. No Rio, além do botafoguense Flávio Dino, possuem torcedores o Flamengo, time do coração de Nunes Marques e de Roberto Barroso, e o Fluminense, equipe de Luiz Fux.