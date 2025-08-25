Convocação da Seleção hoje: horário e onde assistir ao vivo

O técnico Carlo Ancelotti fará hoje, 25, a convocação dos jogadores que defenderão a Seleção Brasileira nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo. / Crédito: Reprodução/Instagram @brasil

A convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo ocorre na tarde desta segunda-feira, 25 de agosto. Já classificado para o Mundial do próximo ano, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias diante de Chile e Bolívia.