Convocação da Seleção hoje: horário e onde assistir ao vivo

Convocação da Seleção Brasileira hoje: horário e onde assistir ao vivo

Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, 25, a lista de convocados para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo
A convocação da Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo ocorre na tarde desta segunda-feira, 25 de agosto.

Já classificado para o Mundial do próximo ano, o Brasil encerra sua participação nas Eliminatórias diante de Chile e Bolívia.

O duelo contra os chilenos está marcado para 4 de setembro, no Maracanã, estádio escolhido pelo treinador Carlos Ancelotti. No dia 9, a Seleção enfrenta a Bolívia em El Alto, cidade que fica a mais de 4 mil metros de altitude.

Essas serão as últimas oportunidades de observação antes da preparação definitiva para a Copa, tornando a lista divulgada nesta segunda-feira ainda mais importante.

Horário da convocação da Seleção Brasileira e onde assistir

A lista será divulgada às 15h30min (horário de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O anúncio da lista de Carlo Ancelotti será transmitido ao vivo pelo canal oficial da CBF no YouTube.

Situação do Brasil nas Eliminatórias

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição na tabela, com 25 pontos. A equipe está atrás do Uruguai e da líder Argentina, que soma 35 pontos e já garantiu a classificação com ampla vantagem.

Apesar da vaga confirmada, os confrontos contra Chile e Bolívia são vistos como estratégicos para ajustes do elenco.

Serviço – Convocação da Seleção Brasileira

  • Quando: segunda-feira, 25 de agosto
  • Horário: 15h30min (de Brasília)
  • Onde: sede da CBF, Rio de Janeiro
  • Transmissão ao vivo: canal da CBF no YouTube

