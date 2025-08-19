Samuel Lino, do Flamengo, está na pré-lista da Seleção Brasileira

Técnico Carlo Ancelotti vai divulgar lista oficial para os jogos de setembro na próxima segunda-feira (25), no Rio de Janeiro

Atacante do Flamengo , Samuel Lino está na pré-lista da Seleção Brasileira na Data Fifa de setembro. O nome do jogador rubro-negro está na lista larga do técnico Carlo Ancelotti. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande. A lista final será anunciada no dia 25 de agosto, na segunda-feira.

Samuel Lino já mostrou ao técnico italiano que pode ser útil com a Amarelinha, mesmo com apenas seis partidas pelo Flamengo. Com o jogador em campo, a equipe de Filipe Luís soma quatro vitórias, um empate e uma derrota.

Ele ainda não balançou as redes, mas deu uma assistência contra o Mirassol e mostrou que é incisivo. Samuel Lino já recebeu elogios da torcida rubro-negra com seu estilo agressivo e driblador. Carlo Ancelotti parece estar tão impressionado quanto a torcida do Flamengo.

Samuel Lino e Carlo Ancelotti, aliás, tiveram um encontro no dia 14 de agosto em um restaurante na Zona Oeste do Rio. O encontro entre o jogador e o técnico foi apenas coincidência e não aconteceu de forma marcada como muitos especularam nas redes sociais.

A Seleção Brasileira, afinal, joga no Maracanã contra o Chile, no dia 4 de setembro. Posteriormente, o Brasil visita a Bolívia, em La Paz, no dia 9/09, e fecha a participação nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.