Ancelotti faz críticas ao calendário no Brasil e sugere mudanças no Brasileirão

Ancelotti também comentou a falta de posicionamento dos jogadores em relação ao calendário do futebol brasileiro e sugeriu uma possível redução das ligas de 20 para 18 clubes, modelo que, entre os principais campeonatos da Europa, só acontece em Portugal.

O técnico Carlo Ancelotti não completou cinco meses no comando da Seleção Brasileira e já percebeu alguns problemas no futebol nacional, entre eles o calendário de competições. Segundo o italiano, existe um excesso de jogos no país, o que afeta diretamente a qualidade dos confrontos. Ele concedeu entrevista ao jornal Il Giornale, da Itália, publicada nesta sexta-feira (22).

“Sim, jogamos demais e mal. O futebol é mais analítico, intenso, rápido, mas a Fifa e a Uefa precisam revisar os calendários. São muitos jogos, nem todos de qualidade, e há lesões demais”, disse o treinador da Seleção.

“Me parece uma boa solução reduzir de 20 para 18 clubes nas ligas. Isso evitaria confrontos de baixa qualidade e tornaria os gastos mais lógicos. Mas é preciso um acordo entre as partes, e até agora isso não aconteceu. Somos os mais bem pagos, talvez por isso não nos queiram na mesa”, analisou.

Ancelotti pelo Brasil

Sob o comando de Ancelotti, o Brasil já garantiu vaga na Copa do Mundo de 2026, mas ainda precisa cumprir jogos das Eliminatórias. Em setembro, a Seleção enfrenta o Chile, no dia 4, e depois a Bolívia, no dia 9, nas últimas rodadas da competição classificatória para o Mundial.