Assista ao vivo: Ancelotti convoca seleção brasileira

Assista ao vivo: Ancelotti convoca seleção brasileiraPrincipal estrela do time, Vinicius Junior deve estar de fora da convocação para os jogos contra Chile e Bolívia
A convocação da seleção brasileira acontece na tarde desta segunda-feira, 25, e pode contar com novidades na lista. Com o Brasil já classificado, o treinador Carlo Ancelotti quer aproveitar os dois confrontos restantes das Eliminatórias para testar novos atletas.
Principal estrela do time, Vinicius Junior deve estar de fora da convocação para os jogos contra Chile e Bolívia. O camisa 7 do Real Madrid foi avisado que sua ausência seria necessária para dar espaço a outros atletas. O jogador também está suspenso da partida contra o Chile.
Quem pode aparecer na nova lista?
Segundo o portal GE, alguns nomes do futebol nacional estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. Tendo em vista a má fase de Ederson, Hugo Souza (Corinthians) e John (Botafogo) podem aparecer entre os convocados. Lucas Perri, do Leeds, é outro que pode fazer sombra a Alisson (Liverpool).
Se consolidando no Flamengo, o ponta-esquerda Samuel Lino também aparece no radar da seleção. Junto dele, Kaio Jorge, Jean Lucas, Danilo e Marcos Antônio são outros nomes do Brasileirão que podem aparecer na lista final.
Na Europa, Éder Militão pode retornar a amarelinha após algum tempo sem atuar com a camisa da pentacampeã. O defensor trabalhou com Ancelotti no Real Madrid e é apontado como o sucessor de Thiago Silva e Marquinhos na seleção, mas, sofreu com lesões na última temporada e perdeu espaço para nomes como Alexsandro.
Richarlison, que retomou a boa forma com Thomas Frank no Tottenham-ING, pode ir para sua segunda convocação consecutiva. O atacante também trabalhou com o treinador italiano, mas no Everton, e é um dos postulantes a camisa 9 do Brasil.
Neymar lesionado e Rodrygo em má fase
Ainda segundo o GE, o atacante Neymar está na pré-lista, mas pode ser cortado devido um edema na coxa. O camisa 10 santista aguarda retornar a seleção brasileira desde que voltou ao clube da Baixada, no início desta temporada.
Contudo, o histórico de lesões musculares do jogador ex-Barcelona dificulta em datas próximas às convocações, vem impedindo o jogador de ter sequência com as cores verde e amarelo.
Antes titular do Real Madrid, o Rodrygo vem tendo dificuldades de se adaptar ao modelo de trabalho de Xabi Alonso. O camisa 11 perdeu espaço na ponta-direita e virou reserva do compatriota Vinicius Júnior. E
m 63 minutos contra o Real Oviedo, no domingo, 25, o "Rayo" não contribuiu com gols ou assistências e teve uma partida apagada.