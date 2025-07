111 anos de Seleção Brasileira: saiba detalhes da história centenária

Primero jogo do Brasil ocorreu no dia 21 de julho de 1914, contra o time inglês do Exeter City, no Estádios das Laranjeiras / Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira, a mais vitoriosa do planeta, celebra nesta segunda-feira seu 111º aniversário. Foi em 21 de julho de 1914 que o Brasil fez sua estreia, vencendo o time inglês do Exeter City por 2 a 0, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Desde então, a Seleção construiu uma trajetória sem igual, com gerações de craques e uma coleção de títulos. Naquele 21 de julho, torcedores se aglomeraram no estádio do Fluminense para ver o jogo. O público estimado variou entre 3 mil e 13 mil pessoas. Aliás, a maioria deles assistiu à partida de pé, atrás de uma grade modesta, que não ameaçava a segurança dos atletas e da arbitragem.

O jogo histórico teve gols de Oswaldo, do Fluminense, e Osman, do America-RJ. Além disso, a Seleção Brasileira contou ainda com a presença de nomes que seguiriam fazendo história no futebol, como o goleiro Marcos Carneiro de Mendonça e o atacante Arthur Friendereich. Ainda em 1914, dois meses depois de sua estreia oficial, a Seleção Brasileira conquistaria seu primeiro título: a Copa Roca. Uma disputa equilibrada contra a Argentina, na qual obteve o placar mínimo graças a um gol de Rubens Sales (do Paulistano), em Buenos Aires. Como tudo começou O contexto esportivo brasileiro no início do século XX era dominado por esportes como o críquete e o remo. Porém, a chegada da Seleção e sua emocionante vitória sobre a equipe inglesa marcaram o início de uma nova era para o futebol no Brasil. O esporte rapidamente ganhou o coração dos brasileiros