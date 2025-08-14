Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ortiz pede Léo Pereira, do Flamengo, na Seleção Brasileira

Camisa 3 do Flamengo rasga elogios a companheiro de zaga: 'subestimam muito'
O zagueiro Léo Ortiz fez coro para que seu companheiro de zaga no Flamengo, Léo Pereira, seja convocado para a Seleção Brasileira. O camisa 3 da Gávea enalteceu as atuações recentes do parceiro, sobretudo na vitória sobre o Internacional por 1 a 0.

“Torço muito por ele, tive oportunidade (na Seleção), espero que tenha mais. Ele não teve, mas torço muito. É um cara que merece e não é de hoje. Está entre os principais zagueiros do futebol brasileiro há alguns anos”, comentou Ortiz.

O sistema defensivo do Flamengo, aliás, é um dos grandes destaques do time na temporada 2025. O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão e dono da melhor defesa, com apenas oito gols sofridos após 18 rodadas. O Fla, por sinal, também tem a melhor defesa da Libertadores, com apenas 3 gols sofridos em 7 jogos.

Assim, os jogadores da linha defensiva têm sido convocados para a Seleção Brasileira em 2025: Léo Ortiz, Alex Sandro, Wesley (hoje na Roma), Pulgar (pelo Chile) e até o reserva Danilo foram chamados. Falta, portanto, Léo Pereira.

“As pessoas não falam tanto e subestimam o trabalho dele. Trabalha muito, se dedica, representa e honra a camisa com muito orgulho. Está na história por todos os títulos que já conquistou. A convocação dele seria muito justa por tudo que faz esse ano”, concluiu Léo Ortiz.

