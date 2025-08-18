Vini Jr. ficará fora da convocação da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti não levará o craque do Real Madrid, suspenso para a próxima rodada; assim, será poupado contra a Bolívia, na altitude

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, não convocará o ponta Vini Jr. para a próxima data Fifa. O jogador do Real Madrid está suspenso para a próxima rodada, o que contribuiu para que o treinador italiano o fizesse descansar na partida seguinte, na altitude de 4.100 metros de El Alto, na Bolívia.

A lista oficial de Ancelotti só será revelada no dia 25 de agosto, às 15h30 (de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, segundo informações do “ge” desta segunda-feira (18/8), Vini Jr. não estará nela.

Assim, ainda segundo o site, é possível que Rodrygo, também do Real Madrid, retorne à Seleção após ficar fora da última convocação. Outro merengue que pode retornar é Éder Militão. O zagueiro não defendeu a Amarelinha nas últimas convocações por conta de lesão grave no joelho. Agora, porém, está 100%.

O Brasil, já classificado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá 2026, enfrenta o Chile e a Bolívia nas rodadas finais das Eliminatórias. A partida contra os chilenos será no dia 4, às 21h30, no Maracanã, valendo pela 17ª rodada. Já pelo 18º e derradeiro compromisso, o adversário é a Bolívia, em El Alto, no dia 9, às 20h30.