Classificados no Mundial: quais clubes estão nas oitavas? Veja lista

Fase de grupos do Mundial se aproxima do fim com 10 clubes garantidos nas oitavas; veja quem avançou e os jogos já confirmados

A fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa vive seus últimos suspiros e conheceu, na tarde desta quarta-feira, 25, mais dois classificados para as oitavas de final. O Borussia Dortmund venceu por 1 a 0 o Ulsan HD e garantiu a liderança do Grupo F, que teve o Fluminense na segunda colocação.

Com isso, até a publicação desta matéria, restam seis vagas para as oitavas de final, que sairão dos Grupos E, G e H.

A competição terá, na próxima sexta-feira, 27, sua primeira pausa desde o jogo de abertura, realizado em 14 de junho, entre Inter Miami e Al Ahly. As partidas retornam no sábado, com o primeiro confronto das oitavas: Palmeiras x Botafogo.

Mundial de Clubes 2025: quais times estão classificados para as oitavas de final?



Ao todo, cinco grupos já foram concluídos, com 10 equipes classificadas para as oitavas de final e ainda sonhando com o título no MetLife Stadium, palco da grande final no dia 13 de julho.

Com quatro clubes brasileiros na disputa — todos já classificados —, os jogos das oitavas acontecerão entre os dias 28 de junho e 1º de julho. Confira os times já garantidos: