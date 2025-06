Quem o Fluminense pega nas oitavas do Mundial? Veja grupo e chaveamento

Após empatar com o Mamelodi Sundowns, o Fluminense garantiu vaga no mata a mata do Mundial e agora aguarda o líder do Grupo E como adversário

O Fluminense enfrentou o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em sua última partida válida pela fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa. O jogo, disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, confirmou a classificação dos cariocas para a fase de mata a mata. Confira abaixo como fica o chaveamento .

Agora, o time aguarda os dois últimos jogos do Grupo E para saber quem será seu adversário nas oitavas de final. Até o momento, três equipes disputam duas vagas.

Na liderança, a Inter de Milão soma quatro pontos, mesma pontuação do River Plate — as duas equipes se enfrentam nesta rodada. Em terceiro lugar aparece o Monterrey, com dois pontos. O time mexicano encara o Urawa Red Diamonds, que ainda não pontuou e já está eliminado da competição.

Posição Equipe Pontos Saldo 1º Borussia Dortmund (classificado) 7 pontos 2 2º Fluminense (classificado) 5 pontos 2 3º Mamelodi Sundowns 4 pontos 0 4º Ulsan HD 0 pontos -4

Chaveamento do Mundial: cenários do Fluminense nas oitavas de final



Com a vitória do Borussia Dortmund, que assumiu a liderança do Grupo C, e o empate do Fluminense diante do Mamelodi Sundowns, os cariocas ficaram com a segunda colocação da chave e enfrentarão o primeiro colocado do Grupo E.

Confira os cenários para os possíveis adversários da equipe brasileira nas oitavas: