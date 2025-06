Fluminense empata com Mamelodi Sundowns e avança às oitavas do Mundial de Clubes

Germán Cano, atacante do Fluminense, durante jogo contra o Mamelodi, pelo Mundial de Clubes / Crédito: MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Não foi da forma que a torcida do Fluminense esperava, mas a classificação veio. O Tricolor das Laranjeiras empatou por 0 a 0 com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, nesta quarta-feira, 25, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Mesmo sem a vitória, o Flu garantiu vaga nas oitavas de final, porém na segunda colocação do Grupo F, já que o Borussia Dortmund, da Alemanha, venceu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, por 1 a 0 e ficou com a liderança da chave.

Em uma dessas investidas, surgiu a melhor chance dos primeiros 45 minutos: Matthews recebeu belo passe de Lucas Ribeiro e ficou cara a cara com o goleiro Fábio, que saiu bem do gol e fechou o ângulo para evitar o gol. O Fluminense, por sua vez, teve dificuldades para se impor nos primeiros 30 minutos. A equipe comandada por Renato Gaúcho apresentava lentidão na construção das jogadas e pouca criatividade no setor ofensivo. A pausa técnica para hidratação, no entanto, marcou uma mudança de postura. Após uma cobrança incisiva do treinador à beira do campo, o Time de Guerreiros voltou mais ligado e passou a pressionar com mais frequência.

A melhor oportunidade tricolor surgiu nos instantes finais da primeira etapa. Após boa troca de passes, Martinelli encontrou Arias com liberdade na entrada da área. O colombiano finalizou com categoria, mas a bola saiu à esquerda do gol defendido por Williams. Apesar da leve melhora do Flu no fim, o empate sem gols ao intervalo foi justo, diante de uma etapa inicial marcada mais pelo equilíbrio tático do que por grandes emoções. O segundo tempo começou em ritmo lento, com as duas equipes demonstrando receio de se expor. No entanto, aos 12 minutos, o Fluminense quase abriu o placar.

Jhon Arias tabelou bem com Samuel Xavier, ex-jogador do Ceará. O lateral cruzou na medida para Germán Cano, que se antecipou à marcação e finalizou de voleio, acertando a trave. Com o passar dos minutos, o desgaste físico passou a pesar e as duas equipes diminuíram o ritmo. Renato Gaúcho realizou alterações buscando dar novo fôlego ao time, mas o Fluminense teve dificuldades para retomar o controle e criar novas chances claras de gol. Nos minutos finais, o Mamelodi ainda ensaiou uma pressão, principalmente em jogadas pelas laterais, mas não conseguiu furar o bloqueio tricolor.