Atitude de Guardiola durante o Mundial de Clubes causa revolta em internautas

Na ocasião, o Manchester City publicou em seus perfis nas redes sociais um vídeo em que Guardiola e seu jogadores se divertiam com uma altinha em uma praia na região da Geórgia, cidade-sede da equipe nos Estados Unidos.

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola , virou alvo de uma teoria de alguns internautas. Isso porque os usuários argumentam que o comandante espanhol é um exemplo de personagem europeu que não está totalmente comprometido em conquistar o novo Mundial de Clubes . Tais acusações passaram a ganhar força dois dias após a vitória de goleada da equipe inglesa por 6 a 0 sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes.

Alguns comentários frisam: “Para vocês verem como eles ligam para essa competição”, “Os caras estão em uma colônia de férias, acham que europeu liga para o campeonato”, “os europeus passando férias e o resto comendo grama”, “A galera fala do Renato Gaúcho na praia, mas não fala do Guardiola”, “Imagina se fosse algum clube brasileiro fazendo isso”, “Aí eles não reclamam do sol né?”.

Europeus ainda disputam a liderança do Grupo G do Mundial de Clubes

Apesar das condenações, o discurso de Guardiola foi de frustração com o triunfo de goleada sobre o Al-Ain. Afinal, o Manchester City não teve êxito em assumir a liderança do Grupo G do Mundial de Clubes por apenas um gol de diferença.

“Empurramos e empurramos para marcar mais um e tentar terminar em primeiro, mas falhamos por um gol. Sabemos o que temos que fazer contra o time italiano para terminar como número um”, apontou o comandante espanhol.